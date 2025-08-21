En vivo: así cotiza el dólar este jueves 21 de agosto en los bancos de Argentina

El miércoles cerró con sostenimientos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, cifras en las que abre este jueves 21 de agosto.
La cotización del dólar se mantuvo este miércoles con movimientos dispares. El dólar blue permaneció estable, el MEP registró una leve suba.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.320 y $ 1.340 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.309 y el Contado con Liquidación en $ 1.311.
