En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 20 de agosto en los bancos de Argentina

El dólar blue se mantuvo sin cambios, el MEP bajó levemente y los bancos presentaron variaciones dispares.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Gary Cameron
 12:55
 / 
Por: 

El martes cerró con cambios diversos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos y estabilización en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 20 de agosto.

Minuto a minuto

Miércoles 20.08

11:00 La cotización del dólar en los bancos

Miércoles 20.08

10:03 Así abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.315 y $ 1.335 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.297 y el Contado con Liquidación en $ 1.305.

Miércoles 20.08

09:52 La cotización del dólar en los bancos al cierre del martes

