En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 20 de agosto en los bancos de Argentina

El martes cerró con cambios diversos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos y estabilización en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 20 de agosto.
El dólar blue se mantuvo sin cambios, el MEP bajó levemente y los bancos presentaron variaciones dispares.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.315 y $ 1.335 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.297 y el Contado con Liquidación en $ 1.305.
