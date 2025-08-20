#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 20 de agosto

La cotización del dólar se mantiene con movimientos dispares. El dólar blue permanece estable, el MEP registra una leve suba. En tanto, los valores del dólar bancario muestran variaciones según la entidad financiera.

 18:15
Por: 

En este miércoles 20 de agosto, el dólar blue se mantiene estable y cotiza a $1320 para la compra y $1340 para la venta. En tanto, el dólar MEP registra una suba del 0,54%, operando a $1305,73 para la compra y $1306,11 para la venta.

En el segmento bancario, los valores varían según la entidad: la cotización más baja para la compra se encuentra en el ICBC a $1250, mientras que la más alta es la del Banco Entre Ríos, a $1295.

Así cerró el dólar

En cuanto al dólar bancario, el Banco Nación lo ofrece a $1275 para la compra y $1315 para la venta, con un spread de $40. En el Banco Santander, la divisa se ubica en $1275 para la compra y $1315 para la venta, con una suba de $10.

El Banco Galicia muestra un leve retroceso, con una cotización de $1270 para la compra y $1310 para la venta. En tanto, ICBC ofrece el dólar a $1250 para la compra y $1312 para la venta, mientras que Banco Macro lo posiciona en $1282 y $1322, respectivamente.

Dólar blue: sin cambios

El dólar blue permanece sin variaciones en la jornada de hoy, manteniéndose en $1320 para la compra y $1340 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se sostiene, mientras se aguarda por nuevos movimientos del mercado informal en los próximos días.

Dólar MEP: continúa la tendencia alcista

El dólar MEP muestra una nueva suba este miércoles. Se incrementó $8,50 en la compra y $6,98 en la venta respecto al cierre anterior, y se posiciona en $1305,73 y $1306,11, respectivamente. La brecha frente al oficial se mantiene, y sigue siendo una opción elegida para operar en el mercado financiero de manera legal.

