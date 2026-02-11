#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 11 de febrero, en Argentina

El mercado cambiario mostró bajas en bancos: Nación y Santa Fe retrocedieron, mientras el blue también bajó y el MEP terminó en alza durante la jornada del martes.

El dólar en bancos cerró con mayoría de bajas este martes, con el minorista entre $1.425 y $1.460 según entidad. En paralelo, el dólar blue y el MEP cerraron con movimientos dispares en la plaza. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1375 para la compra, $1425 para la venta.


Miércoles 11.02

08:55 El valor del dólar al cierre del martes

Banco Santa Fe para la compra $ 1,380.00 para la venta $1,435.00

Banco Entre Ríos para la compra $1,410.00 para la venta $1,460.00

Banco Nación para la compra $1,375.00 para la venta$1,425.00

Banco Provincia Buenos Aires para la compra $ 1,380.00 para la venta $1,430.00

BBVA Banco Francés para la compra $1,380.00 para la venta $1,430.00

Banco Hipotecario para la compra $1,380.00 para la venta $1,430.00

Bica para la compra $ 1,388.00para la venta $1,445.00

ICBC para la compra $1,375.00 para la venta $1,435.00

Dólar Blue para la compra $1,405.00 para la venta $1,425.00

Dólar MEP para la compra $1,426.14 para la venta $1,426.53

