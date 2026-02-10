Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 10 de febero

El dólar en bancos cerró con mayoría de bajas este martes, con el minorista entre $1.425 y $1.460 según entidad. En paralelo, el dólar blue y el MEP cerraron con movimientos dispares en la plaza.
El mercado cambiario mostró bajas en bancos: Nación y Santa Fe retrocedieron, mientras el blue también bajó y el MEP terminó en alza durante la jornada de este martes.
En Banco Nación, la cotización quedó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de -1,04% y spread de $50. En Banco Santa Fe, cerró a $1.380 y $1.435, con -0,69% y spread de $55.
En Provincia y BBVA, el cierre fue idéntico: $1.380 de compra y $1.430 de venta, con -1,38% y spread de $50. En Hipotecario, el dólar terminó en $1.380 y $1.430, con -0,69% y spread de $50.
Entre las regionales, Banco Entre Ríos sostuvo $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, sin variación, con spread de $50. Bica marcó $1.388 y $1.445, con -0,69% y spread de $57; ICBC quedó en $1.375 y $1.435, con -0,69% y spread de $60.
El MEP finalizó en $1.426,14 para la compra y $1.426,53 para la venta, con una suba de 0,23%. El spread fue mínimo ($0,39), en una jornada donde el financiero se despegó del tono bajista que se vio en gran parte de los bancos.
El dólar blue cerró con baja de 0,35%: quedó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con un spread de $20. El recorte fue leve, pero lo ubicó por debajo de algunos valores de venta bancarios en la comparación del cierre.