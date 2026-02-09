Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 9 de febrero

El dólar minorista cerró con valores dispares según la entidad: en los bancos relevados, la venta se movió entre $1.445 y $1.460. En paralelo, el dólar blue y el MEP tuvieron bajas.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas en la mayoría de las entidades, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este lunes.
En el Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con una variación de -1,03% y spread de $50.
En el Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
El Banco Nación terminó con $1.395 y $1.445, con una variación de -0,34% y spread de $50.
Banco Provincia de Buenos Aires y BBVA registraron $1.400 y $1.450, con bajas de -0,34% y -0,68% respectivamente, ambos con spread de $50.
Bica cerró en $1.398 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de -1,02% y spread de $57.
ICBC marcó $1.395 y $1.445, con -0,69% y spread de $50.
El dólar MEP finalizó la jornada en $1.438,91 para la compra y $1.439,31 para la venta. Mostró una caída de -1,99% y un spread de $0,40, en un cierre que lo dejó por debajo del nivel de los principales bancos relevados.
En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. La variación fue de -0,35% y el spread quedó en $20, con un retroceso que lo mantuvo dentro de la franja alta del mercado cambiario.