#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 9 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas en la mayoría de las entidades, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este lunes.

El dólar en bancos cerró con mayoría de bajas este lunes.El dólar en bancos cerró con mayoría de bajas este lunes.
Seguinos en
Por: 

El dólar minorista cerró con valores dispares según la entidad: en los bancos relevados, la venta se movió entre $1.445 y $1.460. En paralelo, el dólar blue y el MEP tuvieron bajas.

Así cerró el dólar

En el Banco Santa Fe, la divisa finalizó en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con una variación de -1,03% y spread de $50.

En el Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

El Banco Nación terminó con $1.395 y $1.445, con una variación de -0,34% y spread de $50.

Banco Provincia de Buenos Aires y BBVA registraron $1.400 y $1.450, con bajas de -0,34% y -0,68% respectivamente, ambos con spread de $50.

Bica cerró en $1.398 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de -1,02% y spread de $57.

ICBC marcó $1.395 y $1.445, con -0,69% y spread de $50.

dOLARES DOLAR DOLLAREl MEP cayó y finalizó en $1.439,31 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP finalizó la jornada en $1.438,91 para la compra y $1.439,31 para la venta. Mostró una caída de -1,99% y un spread de $0,40, en un cierre que lo dejó por debajo del nivel de los principales bancos relevados.

dOLARES DOLAR DOLLAREl blue terminó en $1.430 para la venta, con retroceso diario.

Dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. La variación fue de -0,35% y el spread quedó en $20, con un retroceso que lo mantuvo dentro de la franja alta del mercado cambiario.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro