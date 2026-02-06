En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 6 de febrero, en Argentina

El dólar minorista cerró este jueves 5 de febrero con estabilidad en la mayoría de los bancos relevados, mientras el blue recortó valores y el MEP avanzó.El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1415 para la compra, $1465 para la venta.
Viernes 06.02
11:21 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
Dólar MEP: Compra: $ 1.463,94 Venta:$ 1.464,35
Dólar CCL: Compra: $ 1.512,88 Venta:$ 1.513,85
Viernes 06.02
10:13 La cotización del dólar en cada banco
Viernes 06.02
09:02 El valor del dólar al cierre del jueves