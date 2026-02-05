Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 5 de febrero

El dólar minorista cerró este jueves 5 de febrero con estabilidad en la mayoría de los bancos relevados, mientras el blue recortó valores y el MEP avanzó.
En Banco Nación, la divisa terminó en $ 1.465 para la venta y $ 1.415 para la compra. El paralelo quedó en $ 1.440 y el financiero en $ 1.463,96.
En Banco Santa Fe, el dólar se ubicó en $ 1.475 para la venta y $ 1.425 para la compra, con un spread de $ 50. En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $ 1.460 y $ 1.410, respectivamente, también con $ 50 de diferencia entre puntas.
En la plaza de Buenos Aires, Banco Provincia ofreció el billete a $ 1.470 para la venta y $ 1.420 para la compra. BBVA mantuvo el mismo cierre, en $ 1.470 y $ 1.420. En Banco Bica, el dólar finalizó en $ 1.479 para la venta y $ 1.421 para la compra.
Por su parte, ICBC cerró en $ 1.485 para la venta y $ 1.435 para la compra, con un spread de $ 50. En el conjunto de entidades, la variación diaria fue nula, en línea con una rueda sin sobresaltos para el minorista bancario.
El dólar MEP terminó en $ 1.463,96 para la venta y $ 1.463,39 para la compra, con una suba diaria de 0,77%. El spread fue de $ 0,57, en una jornada en la que el financiero se sostuvo por encima de los $ 1.460.
El dólar blue cerró en $ 1.440 para la venta y $ 1.420 para la compra. Marcó una baja diaria de 1,03% y mantuvo un spread de $ 20, tras una rueda con retroceso en el mercado informal.