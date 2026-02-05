#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 5 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

El dólar minorista cerró sin cambios en la mayoría de los bancos relevados. Foto. XinhuaEl dólar minorista cerró sin cambios en la mayoría de los bancos relevados. Foto. Xinhua
El dólar minorista cerró este jueves 5 de febrero con estabilidad en la mayoría de los bancos relevados, mientras el blue recortó valores y el MEP avanzó.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa terminó en $ 1.465 para la venta y $ 1.415 para la compra. El paralelo quedó en $ 1.440 y el financiero en $ 1.463,96.

En Banco Santa Fe, el dólar se ubicó en $ 1.475 para la venta y $ 1.425 para la compra, con un spread de $ 50. En Banco Entre Ríos, la cotización quedó en $ 1.460 y $ 1.410, respectivamente, también con $ 50 de diferencia entre puntas.

En la plaza de Buenos Aires, Banco Provincia ofreció el billete a $ 1.470 para la venta y $ 1.420 para la compra. BBVA mantuvo el mismo cierre, en $ 1.470 y $ 1.420. En Banco Bica, el dólar finalizó en $ 1.479 para la venta y $ 1.421 para la compra.

Por su parte, ICBC cerró en $ 1.485 para la venta y $ 1.435 para la compra, con un spread de $ 50. En el conjunto de entidades, la variación diaria fue nula, en línea con una rueda sin sobresaltos para el minorista bancario.

$1.423, el precio del dólar oficial estimado por el Presupuesto.El dólar MEP subió 0,77% y finalizó en $ 1.463,96 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó en $ 1.463,96 para la venta y $ 1.463,39 para la compra, con una suba diaria de 0,77%. El spread fue de $ 0,57, en una jornada en la que el financiero se sostuvo por encima de los $ 1.460.

Dólares devaluados, según las expectativas del REM 2026El dólar blue bajó 1,03% y cerró en $ 1.440 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue cerró en $ 1.440 para la venta y $ 1.420 para la compra. Marcó una baja diaria de 1,03% y mantuvo un spread de $ 20, tras una rueda con retroceso en el mercado informal.

Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

