Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 5 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas moderadas, el blue avanzó $5 y el MEP también se movió al alza durante la jornada de este viernes.

Cotización del dólar en los principales bancos de Argentina este viernes. Foto: Reuters
 18:41
Por: 

El dólar cerró este viernes con un panorama variado en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de $5 en cada punta (0,37%). En paralelo, el MEP se ubicó en $1.379,46 y $1.380,24, con un avance del 0,14%.

Así cerró el dólar

En los bancos, las cotizaciones marcaron subas leves según la entidad. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta, con un alza de $5. En el Banco Provincia se posicionó en $1.335/$1.385, mientras que en el BBVA y Galicia la cotización quedó en torno a $1.350/$1.390.

El Banco Macro cerró la rueda en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. El ICBC, en tanto, mostró la variación más marcada: avanzó $25 en la compra hasta $1.320, pero bajó $7 en la venta hasta $1.382, con un spread de $62. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores similares, en $1.355/$1.395, mientras que el Banco Bica cerró en $1.343/$1.398.

FILE PHOTO: An employee holds U.S. dollar bank notes at a money changer in Jakarta, Indonesia, April 9, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan/File PhotoEl dólar MEP registró una suba de 0,14% en la rueda de hoy. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.379,46 para la compra y $1.380,24 para la venta, con una variación de 0,14%. El spread quedó en $0,78, reflejando la estabilidad de la operatoria bursátil frente a las oscilaciones del blue y de los bancos.

FILE PHOTO: A one hundred Argentine peso bill sits on top of several one hundred U.S. dollar bills in this illustration picture taken October 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo pesos dolares billete billetes de 100El dólar blue cerró en $1.370 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de $5 en ambas cotizaciones (0,37%). El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo más estable en la plaza informal.

