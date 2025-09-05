Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 5 de septiembre

El dólar cerró este viernes con un panorama variado en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de $5 en cada punta (0,37%). En paralelo, el MEP se ubicó en $1.379,46 y $1.380,24, con un avance del 0,14%.
Así cerró el dólar
En los bancos, las cotizaciones marcaron subas leves según la entidad. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta, con un alza de $5. En el Banco Provincia se posicionó en $1.335/$1.385, mientras que en el BBVA y Galicia la cotización quedó en torno a $1.350/$1.390.
El Banco Macro cerró la rueda en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. El ICBC, en tanto, mostró la variación más marcada: avanzó $25 en la compra hasta $1.320, pero bajó $7 en la venta hasta $1.382, con un spread de $62. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores similares, en $1.355/$1.395, mientras que el Banco Bica cerró en $1.343/$1.398.
El dólar MEP registró una suba de 0,14% en la rueda de hoy. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.379,46 para la compra y $1.380,24 para la venta, con una variación de 0,14%. El spread quedó en $0,78, reflejando la estabilidad de la operatoria bursátil frente a las oscilaciones del blue y de los bancos.
El dólar blue cerró en $1.370 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de $5 en ambas cotizaciones (0,37%). El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo más estable en la plaza informal.
