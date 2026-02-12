#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 12 de febrero, en Argentina

En el arranque de este jueves 12 de febrero, el dólar blue abrió sin cambios a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, mientras los financieros se movieron con estabilidad.

Así cotiza el dólar hoy. Crédito: Xinhua.Así cotiza el dólar hoy. Crédito: Xinhua.
Seguinos en
Por: 

Con un mercado que amaneció más calmo que en ruedas anteriores, las primeras pantallas del jueves mostraron al blue planchado en la franja de los $1.400, al MEP casi sin variaciones y al contado con liquidación sosteniéndose como la cotización más alta del día.

Mientras en el circuito formal el Banco Nación mantuvo su referencia minorista y el tipo de cambio para consumos con tarjeta volvió a marcar el techo del tablero.

La información, minuto a minuto

Jueves 12.02

10:38 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

Dólar MEP: compra $1429,58 - venta $1431,84

Dólar CCL: compra $1476,65 - venta $1478,81

Seguinos en
Jueves 12.02

10:12 La cotización del dólar en cada banco

Seguinos en
Jueves 12.02

09:44 El valor del dólar al cierre del miércoles

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro