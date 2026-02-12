En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 12 de febrero, en Argentina

Con un mercado que amaneció más calmo que en ruedas anteriores, las primeras pantallas del jueves mostraron al blue planchado en la franja de los $1.400, al MEP casi sin variaciones y al contado con liquidación sosteniéndose como la cotización más alta del día.
Mientras en el circuito formal el Banco Nación mantuvo su referencia minorista y el tipo de cambio para consumos con tarjeta volvió a marcar el techo del tablero.
La información, minuto a minuto
Jueves 12.02
10:38 A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
Dólar MEP: compra $1429,58 - venta $1431,84
Dólar CCL: compra $1476,65 - venta $1478,81
Jueves 12.02
10:12 La cotización del dólar en cada banco
Jueves 12.02
09:44 El valor del dólar al cierre del miércoles
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.