Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 11 de febrero

El dólar minorista cerró con bajas en varias entidades este miércoles 11 de febrero. En Banco Nación se ofreció a $1.420,00, mientras que el blue subió a $1.435,00 y el MEP terminó en $1.429,58.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.
En el Banco Santa Fe la divisa quedó en $1.430,00 para la venta y $1.380,00 para la compra, con una variación de -0,35% y spread de $50,00. En Banco Entre Ríos, en tanto, finalizó a $1.460,00 vendedor y $1.410,00 comprador.
Banco Provincia de Buenos Aires marcó $1.425,00/$1.375,00 y BBVA cerró en $1.430,00/$1.380,00. En Bica se ubicó en $1.435,00 para la venta y $1.378,00 para la compra, con spread de $57,00; ICBC terminó en $1.435,00/$1.375,00. Macro, Santander, Galicia y Credicoop no informaron valores al cierre.
El MEP operó con caída diaria de -1,43% y cerró con compra a $1.429,03 y venta a $1.429,58, con un spread de $0,55. La jornada mostró retroceso en el precio implícito pese a la volatilidad intradiaria.
En el mercado informal, el dólar blue subió 0,70% y quedó en $1.435,00 para la venta y $1.415,00 para la compra. La brecha de la rueda se mantuvo en $20,00 de spread.