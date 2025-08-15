#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotización

Qué pasa con el dólar este viernes 15 de agosto en los bancos de Argentina

Las sucursales de las entidades financieras permanecerán cerradas durante la jornada por el día no laborable

Día no laborable en Argentina. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
 12:50
Por: 

El jueves 14 de agosto de 2025 cerró en Argentina con un mercado cambiario del dólar oficial a la baja para los tres tipos.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 14 de agosto

El dólar blue cayó $20 y finalizó en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta (-1,49%), el MEP retrocedió $11,23 y $11,07 hasta $1.307,59 y $1.308,29 (-0,84%) y el promedio de los bancos mostró bajas generalizadas, con el ICBC y Santander liderando las caídas.

A woman counts U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci devaluacion peso suba alza cotizacion dolar billetes dolaresDía no laborable en Argentina. Crédito: REUTERS

En lo que respecta a este viernes 15 de agosto, no se operara de forma normal en los bancos de Argentina debido al día no laborable establecido por el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

FILE PHOTO: United States one dollar bills are inspected under a magnifying glass during production at the Bureau of Engraving and Printing in Washington November 14, 2014. REUTERS/Gary Cameron/File Photo eeuu Washington impresion billetes de un dolarDía no laborable en Argentina. REUTERS/Gary Cameron

Por este motivo, la cotización oficial actúa como en un día feriado, sosteniendo los valores de la jornada anterior hasta el lunes 18.

Cómo cerraron los bancos

¿Qué significa “día no laborable con fines turísticos”?

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables con fines turísticos no implican una obligación generalizada de otorgar descanso. En este caso, corresponde a cada empleador decidir si concede o no el día libre a sus trabajadores. Quienes trabajaron el viernes 15 lo hicieron con remuneración habitual, sin ningún tipo de recargo adicional.

En cambio, el domingo 17 de agosto fue un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, quienes prestaron servicios ese día lo hicieron con el pago doble correspondiente, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro