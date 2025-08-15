Qué pasa con el dólar este viernes 15 de agosto en los bancos de Argentina

El jueves 14 de agosto de 2025 cerró en Argentina con un mercado cambiario del dólar oficial a la baja para los tres tipos.
Las sucursales de las entidades financieras permanecerán cerradas durante la jornada por el día no laborable
El dólar blue cayó $20 y finalizó en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta (-1,49%), el MEP retrocedió $11,23 y $11,07 hasta $1.307,59 y $1.308,29 (-0,84%) y el promedio de los bancos mostró bajas generalizadas, con el ICBC y Santander liderando las caídas.
En lo que respecta a este viernes 15 de agosto, no se operara de forma normal en los bancos de Argentina debido al día no laborable establecido por el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Por este motivo, la cotización oficial actúa como en un día feriado, sosteniendo los valores de la jornada anterior hasta el lunes 18.
A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables con fines turísticos no implican una obligación generalizada de otorgar descanso. En este caso, corresponde a cada empleador decidir si concede o no el día libre a sus trabajadores. Quienes trabajaron el viernes 15 lo hicieron con remuneración habitual, sin ningún tipo de recargo adicional.
En cambio, el domingo 17 de agosto fue un feriado nacional inamovible. Por lo tanto, quienes prestaron servicios ese día lo hicieron con el pago doble correspondiente, de acuerdo con la legislación laboral vigente.
