En vivo: así cotiza el dólar este jueves 14 de agosto en los bancos de Argentina

El miércoles cerró con subas y caídas leves en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y aumentó de $10 en el Blue. En el Nación se sostuvo en $1.330 para la venta y $1.290 para la compra, cifras en las que abre este jueves 14 de agosto.
El oficial sostuvo su estabilidad general en los bancos y el Blue subió $10.
