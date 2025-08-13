Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 13 de agosto

Este miércoles 13 de agosto, la jornada cambiaria mostró movimientos dispares: el dólar blue subió $10 y cerró en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta; el MEPbajó a $1.317,94 y $1.318,48; y en los bancos se registraron mayormente bajas, con alzas puntuales en Galicia y Macro.
Así cerró el dólar
En el sistema bancario, el Banco Nación cerró en $1.290 para la compra y $1.330 para la venta, sin cambios. El BBVA finalizó en $1.290 y $1.330, tras caer $5 en ambas puntas. El Banco Provincia mantuvo $1.285 y $1.335, sin variaciones.
El Banco Entre Ríos cerró en $1.300 y $1.330, con bajas de $5 por tramo, mientras que el Banco Santa Fe terminó en $1.300 y $1.330, con retrocesos de $10. En contraste, Banco Galicia subió a $1.290 y $1.330, $5 más que ayer, y Banco Santander cerró en $1.290 y $1.330, sin cambios.
El dólar MEP mostró un retroceso, cortando la tendencia alcista de días previos.
El Banco Macro terminó en $1.299 para la compra y $1.336 para la venta, con subas de $5 y $2 respectivamente. Banco Credicoop cerró estable en $1.295 y $1.335. Banco Bica mantuvo $1.284 y $1.337, mientras que ICBC no modificó sus valores y finalizó en $1.285 y $1.337.
Movimientos dispares en bancos y cuevas marcaron la dinámica del mercado cambiario.
Dólar MEP en baja
En la jornada de hoy, el dólar MEP retrocedió $4,85 en la compra y $5,03 en la venta, cerrando en $1.317,94 y $1.318,48 respectivamente. La variación fue de -0,38% y el spread se mantuvo en $0,54.
El blue, en terreno positivo
El dólar blue mostró nuevamente firmeza, con un incremento del 0,75% que dejó al dólar blue en $1.340 para la venta. La diferencia respecto del MEP se amplió, marcando una brecha de más de $21 en el precio de venta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.