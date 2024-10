A cuánto se vende el dólar este jueves 10 de octubre, la información minuto a minuto

Las ventas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja fue el principal producto exportado estos primeros 8 meses del año (U$S 3958,4 millones), seguido del aceite de soja en bruto (U$S 1764,5 millones) maíz en grano (U$S 337,8 millones) carne bovina congelada (U$S 315,7 millones) y biodiésel (U$S 224,1 millones). Por rubros, las exportaciones totales de carne aportaron U$S 523 millones de dólares y los lácteos U$S 369,9 millones.