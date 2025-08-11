#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar este lunes 11 de agosto en los bancos de Argentina

En el cierre de la semana pasada, el oficial tuvo bajas en algunos bancos y se sostuvo en el Blue.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
 12:28
 / 
Por: 

El final de la semana previa presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y estabilidad en el Blue. En el Nación bajó a $1.335 para la venta y $1.285 para la compra, cifras en las que abre este lunes 11 de agosto.

Minuto a minuto

Lunes 11.08

09:58 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.332 y el Contado con Liquidación en $ 1.336.

Lunes 11.08

09:26 La cotización del dólar al cierre de los bancos el viernes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro