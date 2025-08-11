En vivo: así cotiza el dólar este lunes 11 de agosto en los bancos de Argentina

El final de la semana previa presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y estabilidad en el Blue. En el Nación bajó a $1.335 para la venta y $1.285 para la compra, cifras en las que abre este lunes 11 de agosto.
En el cierre de la semana pasada, el oficial tuvo bajas en algunos bancos y se sostuvo en el Blue.
El final de la semana previa presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y estabilidad en el Blue. En el Nación bajó a $1.335 para la venta y $1.285 para la compra, cifras en las que abre este lunes 11 de agosto.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.332 y el Contado con Liquidación en $ 1.336.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.