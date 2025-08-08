Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto, la jornada cambiaria finalizó con un comportamiento mixto en los bancos y mercados paralelos. El dólar blue se mantuvo sin cambios respecto al jueves, cerrando en $1.325 para la venta y $1.305 para la compra. La variación fue del 0% y el spread se sostuvo en $20.
Así cerró el dólar
En el sistema bancario, predominaron las cotizaciones estables, aunque algunas entidades volvieron a ajustar sus valores a la baja. El Banco Nación recortó $5 en ambas puntas y cerró en $1.285/$1.335. Galicia, Santander, Credicoop y Bica no registraron modificaciones.
Las entidades con recortes fueron el BBVA y Banco Macro, que bajaron $5 en la venta. En cambio, ICBC, Banco SantaFe y Banco Entre Ríos mantuvieron sus valores sin cambios, mientras que Banco Provincia también cerró estable.
El MEP rebotó y volvió a superar al dólar informal.
Subió el dólar MEP tras tres bajas consecutivas
El dólar MEP revirtió la tendencia bajista y avanzó $5,31 en la punta compradora y $4,76 en la vendedora. Así, cerró en $1.333,16 y $1.333,55 respectivamente, con una variación del 0,36%. El spread se mantuvo en apenas $0,39, confirmando el deslizamiento controlado que busca el mercado.
La mayoría de los bancos mantuvo sus cotizaciones o las ajustó levemente a la baja.
El blue quedó rezagado frente al MEP
Con la suba del MEP, la brecha entre este dólar financiero y el informal volvió a ampliarse. El blue se vendió a $1.325 y el MEP cerró por encima, en $1.333,55. Esa diferencia de más de $8 marca un nuevo desacople en la plaza paralela.
