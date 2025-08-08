En vivo: así cotiza el dólar este viernes 8 de agosto en los bancos de Argentina

El cierre del jueves presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y una suba de $5 en el Blue. En el Nación subió a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este viernes 8 de agosto.
Con caídas del oficial en la mayoría de los bancos, el Blue presentó una suba del $5.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.327 y el Contado con Liquidación en $ 1.334.
