#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar este viernes 8 de agosto en los bancos de Argentina

Con caídas del oficial en la mayoría de los bancos, el Blue presentó una suba del $5.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
 13:12
 / 
Por: 

El cierre del jueves presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y una suba de $5 en el Blue. En el Nación subió a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este viernes 8 de agosto.

Minuto a minuto

Viernes 08.08

11:35 La cotización del dólar en cada banco

Viernes 08.08

10:12 Así abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.327 y el Contado con Liquidación en $ 1.334.

Viernes 08.08

10:09 La cotización del dólar al cierre de los bancos este jueves

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar blue
Dólar Hoy

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro