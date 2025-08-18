#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este lunes 18 de agosto en los bancos de Argentina

El jueves el blue bajó $20, el MEP cayó más de $11 y el promedio bancario cerró con fuertes retrocesos. El viernes no hubo actividad bancaria por el feriado cambiario.

Vuelve la actividad en los bancos tras el día no laborable del viernes. Crédito: REUTERS/Marcos Brindicci
 13:04
 / 
Por: 

El jueves cerró con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en los bancos y caída de $20 en el Blue. En el Nación se bajó en $1.310 para la venta y $1.270 para la compra, cifras en las que abre este lunes 18 de agosto. Cabe recordar que el viernes 15 no hubo actividad bancaria debido al día no laborable.

Minuto a minuto

Lunes 18.08

10:41 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.300 y $ 1.320 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.308 y el Contado con Liquidación en $ 1.300.

Lunes 18.08

09:56 La cotización del dólar al cierre del jueves

