En vivo: así cotiza el dólar este lunes 18 de agosto en los bancos de Argentina

El jueves cerró con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en los bancos y caída de $20 en el Blue. En el Nación se bajó en $1.310 para la venta y $1.270 para la compra, cifras en las que abre este lunes 18 de agosto. Cabe recordar que el viernes 15 no hubo actividad bancaria debido al día no laborable.
