En vivo: así cotiza el dólar este martes 12 de agosto en los bancos de Argentina

El lunes cerró con una suba en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y de $10 en el Blue. En el Nación se sostuvo en $1.335 para la venta y $1.285 para la compra, cifras en las que abre este martes 12 de agosto.
Algunos bancos presentaron aumentos en el oficial, mientras que el Blue subió $10.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.324 y el Contado con Liquidación en $ 1.328.
