Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En vivo: así cotiza el dólar este martes 12 de agosto en los bancos de Argentina

Algunos bancos presentaron aumentos en el oficial, mientras que el Blue subió $10.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
 11:35
 / 
Por: 

El lunes cerró con una suba en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y de $10 en el Blue. En el Nación se sostuvo en $1.335 para la venta y $1.285 para la compra, cifras en las que abre este martes 12 de agosto.

Minuto a minuto

Martes 12.08

08:58 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.305 y $ 1.325 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.324 y el Contado con Liquidación en $ 1.328.

Martes 12.08

08:32 La cotización del dólar en los bancos al cierre del lunes

Dólar Hoy
Dólar blue

