#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este 11 de agosto

El dólar blue avanzó $10 en ambas puntas, mientras que el MEP retrocedió levemente. El Santander encabezó las subas bancarias con un alza del 1,12% en compra y venta.

El dólar blue cortó la racha de estabilidad con una suba de $10.
 18:18
 / 
Por: 

Este lunes 11 de agosto, la jornada cambiaria mostró comportamientos mixtos en el mercado formal e informal. El dólar blue subió $10 y cerró en $1.335 para la venta y $1.315 para la compra, con un spread estable de $20 y una variación diaria del 0,75%.

Así cerró el dólar

En los bancos, las variaciones fueron dispares. Santander encabezó las subas con un incremento de $15 en ambas cotizaciones, terminando en $1.310 para la compra y $1.350 para la venta. Banco Galicia también subió $10 en cada punta, mientras que Macro tuvo un alza más moderada de $3 y $5.

El blue se mantuvo en los valores de inicio de jornada.Santander fue el banco con mayor suba diaria en ambas puntas.

Por el lado de las bajas, Banco Santa Fe y Credicoop recortaron $10 en cada tramo, mientras que BBVA y Entre Ríos bajaron $5. Banco Nación e ICBC mantuvieron sin cambios sus valores respecto al viernes.

Semana de cierta estabilidad para el dólar en Argentina.El MEP volvió a caer tras el rebote de la semana pasada.

Dólar MEP

La cotización del dólar MEP cayó un 0,40% y cerró en $1.326,78 para la compra y $1.327,17 para la venta, acumulando la segunda baja consecutiva en la operatoria bursátil. La variación fue de -0,40% y el spread se mantuvo en $0,39.

Dólar blue

El dólar blue recuperó terreno y cerró en $1.335 para la venta, luego de dos jornadas estables. El spread con el oficial mayorista se mantuvo cercano al 50%.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Cepo al dólar
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro