Así cerró el dólar en los bancos argentinos este 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto, la jornada cambiaria mostró comportamientos mixtos en el mercado formal e informal. El dólar blue subió $10 y cerró en $1.335 para la venta y $1.315 para la compra, con un spread estable de $20 y una variación diaria del 0,75%.
Así cerró el dólar
En los bancos, las variaciones fueron dispares. Santander encabezó las subas con un incremento de $15 en ambas cotizaciones, terminando en $1.310 para la compra y $1.350 para la venta. Banco Galicia también subió $10 en cada punta, mientras que Macro tuvo un alza más moderada de $3 y $5.
Santander fue el banco con mayor suba diaria en ambas puntas.
Por el lado de las bajas, Banco Santa Fe y Credicoop recortaron $10 en cada tramo, mientras que BBVA y Entre Ríos bajaron $5. Banco Nación e ICBC mantuvieron sin cambios sus valores respecto al viernes.
El MEP volvió a caer tras el rebote de la semana pasada.
Dólar MEP
La cotización del dólar MEP cayó un 0,40% y cerró en $1.326,78 para la compra y $1.327,17 para la venta, acumulando la segunda baja consecutiva en la operatoria bursátil. La variación fue de -0,40% y el spread se mantuvo en $0,39.
Dólar blue
El dólar blue recuperó terreno y cerró en $1.335 para la venta, luego de dos jornadas estables. El spread con el oficial mayorista se mantuvo cercano al 50%.
