En vivo: así cotiza el dólar este martes 19 de agosto en los bancos de Argentina

Las cotizaciones de los dólares se mantuvieron estables este lunes en la mayoría de los bancos. El dólar blue cerró sin cambios, mientras que el MEP registró una leve baja.

Semana completa en el mercado cambiario. Crédito: REUTERS/Laszlo Balogh
 12:47
 / 
Por: 

El lunes cerró con estabilización en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos y en el Blue. En el Nación si subió a $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, cifras en las que abre este martes 19 de agosto.

Minuto a minuto

Martes 19.08

10:17 Así abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.315 y $ 1.335 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.303 y el Contado con Liquidación en $ 1.302.

Martes 19.08

09:41 La cotización del dólar en los bancos al cierre del lunes

