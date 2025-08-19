En vivo: así cotiza el dólar este martes 19 de agosto en los bancos de Argentina

El lunes cerró con estabilización en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos y en el Blue. En el Nación si subió a $1.315 para la venta y $1.275 para la compra, cifras en las que abre este martes 19 de agosto.
Las cotizaciones de los dólares se mantuvieron estables este lunes en la mayoría de los bancos. El dólar blue cerró sin cambios, mientras que el MEP registró una leve baja.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.315 y $ 1.335 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.303 y el Contado con Liquidación en $ 1.302.
