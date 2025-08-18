Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 18 de agosto

Las cotizaciones de los dólares se mantuvieron estables este lunes. El dólar blue cerró sin cambios, mientras que el MEP registró una leve baja. En los bancos, las cotizaciones oficiales mostraron escasa variación, con spreads que se mantienen en niveles moderados.