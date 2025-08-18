Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 18 de agosto
Las cotizaciones de los dólares se mantuvieron estables este lunes. El dólar blue cerró sin cambios, mientras que el MEP registró una leve baja. En los bancos, las cotizaciones oficiales mostraron escasa variación, con spreads que se mantienen en niveles moderados.
Este lunes 18 de agosto, el dólar blue abrió la semana con una suba de $20 y cotiza a $1320 para la compra y $1340 para la venta, registrando un incremento del 1,52%. En el mercado financiero, el dólar MEP bajó $11,93 y se ubica en $1295,88 para la compra y $1296,25 para la venta.
En tanto, el dólar bancario mostró un comportamiento dispar: mientras bancos como Nación, Santander y Galicia ajustaron levemente al alza, el ICBC y Banco Bica presentaron retrocesos de hasta $25, llevando sus cotizaciones de venta a $1302 y $1316 respectivamente.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación, la cotización se incrementó $5, alcanzando los $1275 para la compra y $1315 para la venta. Mismo ajuste aplicaron Banco Macro, Banco Galicia, Santander, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, que cerraron con valores de $1275 o $1280 para la compra y $1315 para la venta, con una variación positiva de 0,38%.
BBVA Banco Francés fue uno de los que más aumentó, con una suba de $10, situando su dólar vendedor en $1320.
Entre los bancos con tendencia negativa, el ICBC redujo su cotización en $25 para la venta, llevándola a $1302, mientras que Banco Bica bajó $21, con un dólar vendedor de $1316. Credicoop y Banco Patagonia mantuvieron sus valores estables, con cotizaciones de $1315 y $1325 para la venta respectivamente.
Con estas cifras, el spread entre el dólar blue y los valores bancarios sigue ampliándose, superando los $40 en la mayoría de las entidades. El tipo de cambio continúa reflejando la incertidumbre del mercado cambiario en la previa a la segunda mitad del mes.
Dólar blue: nueva suba
El dólar blue comenzó la semana con una fuerte alza de $20, ubicándose en $1320 para la compra y $1340 para la venta, lo que representa un incremento del 1,52% respecto del cierre anterior. Esta suba amplía la brecha con el dólar MEP, que hoy opera por debajo de los $1300, y refuerza la tendencia alcista del mercado informal, en un contexto de creciente demanda de billetes físicos y menor oferta.
Dólar MEP se mantiene por debajo del blue
El dólar MEP retrocedió $11,92 y cerró en $1.296,25 para la venta, marcando una caída del 0,91%. De esta manera, se consolida por debajo del dólar blue y se convierte en la opción más barata entre las cotizaciones libres. La baja responde a un leve repunte en la oferta de bonos utilizados para su operación y a la expectativa de estabilidad cambiaria en el corto plazo.
