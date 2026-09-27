Nuevos desafíos

Educar en tiempos de transición: certezas, trayectos y horizontes sin fronteras

La educación superior atraviesa una transformación que redefine cómo estudiar, enseñar y proyectar el futuro profesional. Vocación, bienestar, inteligencia artificial, nuevas modalidades de aprendizaje y oportunidades laborales globales son parte de los desafíos que enfrentan hoy estudiantes e instituciones.