Trossero, y una reflexión sobre la necesidad de reconstruir sentidos en un mundo autodestructivo

"No voy a entrar a discutir la Inteligencia Artificial por dos motivos. Primero, porque sería negar el desarrollo científico-tecnológico, que es inmensurable, desde la invención de la rueda hasta la fecha, y forma parte de nuestra cultura. Lo que sí me niego es aceptar que la discusión sea en este nivel: si buena, si mala, si miente, si no miente, si alcanza o cómo permea en el sistema educativo", indicó el entrevistado. Crédito. Agencia