Calendario escolar

Santa Fe confirmó que las clases comenzarán el 1° de marzo de 2027 y apunta a 190 días de actividad

El ministro José Goity anticipó la fecha de inicio del próximo ciclo lectivo durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría. También adelantó que las vacaciones de invierno comenzarán después del 9 de julio.