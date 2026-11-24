Santa Fe ya tiene definida la fecha de inicio del ciclo lectivo 2027. El ministro de Educación de la provincia, José Goity, confirmó que las clases comenzarán el 1° de marzo y que el objetivo del gobierno es alcanzar los 190 días de actividad escolar.
Santa Fe confirmó que las clases comenzarán el 1° de marzo de 2027 y apunta a 190 días de actividad
El ministro José Goity anticipó la fecha de inicio del próximo ciclo lectivo durante la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría. También adelantó que las vacaciones de invierno comenzarán después del 9 de julio.
El anuncio se realizó en el marco del acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Echeverría, donde el funcionario fue consultado sobre la planificación del próximo año educativo y la posibilidad de que otras provincias, como Córdoba, adelanten el comienzo de las clases.
"Nosotros tenemos ya en carpeta definido. Lo primero que quiero destacar es que, después de mucho tiempo, las clases empiezan cuando tienen que empezar y terminan cuando tienen que terminar", sostuvo Goity.
En ese sentido, remarcó la importancia de contar con previsibilidad en el calendario escolar y señaló que, si bien todavía resta definir la fecha de finalización, la intención es cumplir con una planificación que contemple 190 jornadas de clases.
El objetivo: llegar a los 190 días de clases
Goity explicó que el calendario escolar tiene un piso de 180 días, aunque la provincia pretende sostener una cantidad mayor de jornadas. Para alcanzar esa meta, destacó el compromiso que implica para toda la comunidad educativa.
"Sabemos que es un esfuerzo, porque llegar a 190 días de clase es un esfuerzo de la familia, es un esfuerzo de los docentes que sostienen todos estos días de clase", expresó.
El ministro también hizo referencia a los resultados de los últimos ciclos lectivos y recordó que Santa Fe alcanzó los 185 días de clases el año pasado, una cifra que, según indicó, también se cumplió durante el ciclo actual.
Además, planteó que la definición del calendario no representa solamente una cuestión administrativa, sino un compromiso que debe sostenerse durante todo el año.
"Cuando definimos un calendario escolar ordenamos la vida de las familias, pero sobre todo tomamos un compromiso. Lo que necesitamos como sociedad es cumplir y honrar los compromisos", afirmó.
Cuándo serán las vacaciones de invierno 2027 en Santa Fe
Otro de los puntos consultados durante la actividad fue el receso invernal. Aunque Goity no precisó las fechas exactas, anticipó una referencia para la organización del calendario.
El ministro señaló que las vacaciones de invierno comenzarán en la semana posterior al 9 de julio, una fecha que consideró importante al momento de establecer la distribución de las jornadas escolares.
De esta manera, Santa Fe empieza a delinear su calendario educativo para 2027, con el 1° de marzo como fecha prevista para el regreso a las aulas y la meta de alcanzar los 190 días de clases.