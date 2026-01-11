Más posibilidades para investigar: becas de doble financiación
La Universidad Católica de Santa Fe fortalece su perfil científico a través de la cofinanciación de becas postdoctorales con el Conicet, una estrategia que permite radicar investigadores altamente calificados, impulsar proyectos vinculados a problemáticas ambientales y de salud, y consolidar la formación de docentes-investigadores en la institución.
La cofinanciación de becas postdoctorales entre el Conicet e instituciones permite radicar recursos humanos altamente calificados en la universidad, fortaleciendo la producción científica y la formación de investigadores. En este marco, la Universidad Católica de Santa Fe reforzó su compromiso con la investigación a través de un convenio que permite su participación como contraparte.
"Estas becas son un paso intermedio para quienes aspiran a ingresar a la carrera de investigador de Conicet, pero también abren la posibilidad de continuar desarrollando proyectos desde la UCSF como docente-investigador", explicó Guillermo Kerz, vicerrector Académico de la UCSF.
Durante los tres años de duración de una beca, el estipendio se distribuye en partes iguales entre las instituciones que sostienen el proyecto.
Una hipótesis, un proyecto
Bajo esta línea, desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSF surgieron algunas líneas de investigación, en temas como la contaminación de los cursos de agua y la fertilidad humana. El interés surgió como vínculo entre estas temáticas y a partir del conocimiento de la potencia que tienen algunos componentes de pastillas anticonceptivas, como los estrógenos sintéticos. A su vez, hubo también un desencadenante, que fue la circulación de una serie de noticias locales que daban cuenta de la presencia de distintos fármacos en el agua y, concretamente, en la Laguna Setúbal.
Desde el Instituto de Ecología Humana y Desarrollo Sustentable (IEHDS) se plantearon conocer el grado de información poblacional y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el impacto ambiental del desecho de estrógenos sintéticos, el consumo y la necesidad de su remediación
Guillermo Kerz, vicerrector Académico de la UCSF, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Extención.
Melisa Velázquez y María Belén Peralta, ambas doctoras en Ciencias Biológicas y en Ciencias Veterinarias respectivamente, e investigadoras del IEHDS, decidieron abordar esta incógnita a través de un proyecto de extensión de cátedra, en el espacio que comparten dentro de la carrera de Farmacia. A esta iniciativa se sumaron como investigadoras Sofía Lammertyn y Anabel Orellano.
Mediante una entrevista semiestructurada encuestaron a 96 personas, pertenecientes a los barrios Centro y Este, de las cuales el 80% eran mujeres. El resultado de este estudio fue publicado en su momento por la revista científica de la universidad, revelando cierto conocimiento sobre los estrógenos en la población encuestada, y el interés de que sean tratados antes de llegar a los cursos de agua.
Con este resultado, lo que inició como un proyecto de extensión de cátedra dio lugar a programas de trabajo concreto que lograron la obtención de becas post doctorales.
Ante una necesidad
Lammertyn es licenciada en Ciencias del Ambiente y egresada de la UCSF, regresó a su casa de estudios luego de obtener un doctorado en Ciencias Biológicas en cotutela internacional entre la UNL y la Universidad de Jaén (España), con una clara intención: "Tenía muchas ganas de devolver a la institución algo de lo que ellos me dieron".
En su doctorado estudió estrategias de biopurificación para efluentes con pesticidas, hoy orienta su postdoctorado a remediar efluentes que contengan fármacos con actividad estrogénica, bajo la co-dirección de Luciana Regaldo, doctora en Ciencias Biológicas. "La ciencia siempre tiene que estar de la mano con una necesidad de la sociedad", afirma.
Por su parte, Orellano, doctora por la Universidad de Alcalá y máster en Biodiversidad por la Universidad de Navarra, se especializa en la interacción entre factores socioculturales y problemáticas ambientales. Su proyecto postdoctoral aborda la contaminación farmacéutica en cuerpos de agua urbanos, una problemática emergente con implicancias para la salud pública y la sustentabilidad. La dirección de este proyecto la lleva Romina Ghirardi, doctora en Ciencias Naturales.
El estudio propone un análisis comparativo entre la percepción social y el riesgo ambiental asociado a la presencia de restos de medicamentos que llegan a ríos y lagunas a través del uso doméstico. "Queremos entender los factores socioculturales que inciden en la disposición inadecuada de estos residuos que luego llegan al ambiente", explica.
Estos proyectos conectan con la experiencia previa de las becarias en sus doctorados, generando un nexo interdisciplinario que potencia la calidad y relevancia de los estudios.
Crecer como investigador
La UCSF no solo ofrece la posibilidad de cursar carreras de grado y posgrado, sino también de proyectar una trayectoria científica sólida, articulando con organismos nacionales y promoviendo la investigación aplicada.
Un ejemplo es el de María Belén Peralta, licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas, quien concluyó su postdoctorado en esta casa de estudios. Su trabajo permitió "identificar y cuantificar biomarcadores relevantes asociados a la ventana fértil", un aporte novedoso para comprender la fisiología reproductiva femenina y con proyección hacia un futuro biosensor objetivo y no invasivo que ayude a las mujeres a gestionar sus ciclos.
Peralta destaca que este recorrido fortaleció de forma integral su formación como investigadora: "Fue un período sumamente enriquecedor, en el que pude concretar los objetivos propuestos gracias al intercambio con otros grupos de trabajo". La participación en congresos y los convenios establecidos con otras universidades consolidaron una línea de investigación que hoy se proyecta con mayor alcance.
Con la mirada puesta en lo que viene, afirma su intención de seguir integrada a la universidad, aportando a las líneas emergentes y al trabajo interdisciplinario. "La UCSF es una institución genuinamente comprometida con la promoción de la investigación científica, y cuenta con un grupo humano que genera un ambiente de trabajo sumamente amable, colaborativo y estimulante para el crecimiento académico y profesional", señala.