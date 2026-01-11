UCSF y Conicet

Más posibilidades para investigar: becas de doble financiación

La Universidad Católica de Santa Fe fortalece su perfil científico a través de la cofinanciación de becas postdoctorales con el Conicet, una estrategia que permite radicar investigadores altamente calificados, impulsar proyectos vinculados a problemáticas ambientales y de salud, y consolidar la formación de docentes-investigadores en la institución.