Cuidar con sentido: el valor profundo de los cuidados paliativos en la vida y en la muerte
La doctora Natalie Figueredo, enfermera uruguaya y referente académica en la temática, expondrá en la ciudad el viernes 31 de octubre.
Natalie Figueredo -Uruguay- es doctora en el Programa Medicina, magíster en Ciencias en Enfermería y Especialista en Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Creó y dirigió por una década el Máster en Cuidados Paliativos de la Universidad Católica de Uruguay. Gentileza UCSF
12:00
En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, los cuidados paliativos emergen como una respuesta profundamente humana y necesaria. Así lo sostiene la doctora Natalie Figueredo, enfermera uruguaya, referente académica en el área, quien participará como disertante en la jornada "Cuidar con sentido" organizada por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y el Sanatorio Santa Fe.
Figueredo es doctora en el Programa Medicina, magíster en Ciencias en Enfermería y Especialista en Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Creó y dirigió por una década el Máster en Cuidados Paliativos de la Universidad Católica de Uruguay. En conversación con el programa Nueva Mente, compartió su recorrido y visión sobre esta disciplina que, lejos de ser un "último recurso", representa una forma integral de acompañar la vida hasta su final.
El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre, de 15.30 a 20, en el Auditorio del Sanatorio Santa Fe. Es gratuito y está dirigido principalmente a enfermeros, médicos, psicólogos, demás profesionales de la salud e interesados en el abordaje integral de los Cuidados Paliativos. Por cuestiones de espacio, los cupos son limitados y requiere inscripción, al correo[email protected]
Un camino que nace del compromiso
La doctora Figueredo comenzó su camino en cuidados paliativos tras una experiencia académica en España, donde se interesó por la cronicidad (enfermedades de duración prolongada) y el final de la vida. A su regreso a Uruguay, junto a un colega antropólogo, desarrolló un proyecto de investigación que reveló una gran carencia: "Nos dijeron 'no hay nada'. Había que hacer algo, y ahí empezó todo", recuerda.
Así nació en el 2015 el primer programa académico de maestría en cuidados paliativos en Uruguay, con una mirada interdisciplinaria que integraba no solo el control de síntomas, sino también dimensiones sociales, psicológicas, espirituales y antropológicas.
"La primera cohorte fue un grupo precioso, mitad médicos, mitad enfermeros. Luego se fue sumando gente del exterior. Tenemos una gran satisfacción porque pudimos dar respuesta a una necesidad que tenía el país, con una formación muy amplia, incorporando miradas que en ese momento eran pioneras", reconoció Natalie.
Romper mitos, construir sentido
Uno de los grandes desafíos que enfrenta esta disciplina es el desconocimiento. "Todavía hay mitos muy fuertes, como que si te derivan a paliativos es porque no hay más nada que hacer, o que decir morfina es decir que se está muriendo", explica Figueredo. Estos prejuicios, especialmente arraigados en comunidades rurales, dificultan el acceso a un acompañamiento que puede transformar la experiencia del final de la vida.
El enfoque de cuidados paliativos reconoce que el sufrimiento no es solo físico, sino también emocional, espiritual y social. Gentileza UCSF
El paliativista, ya sea médico, enfermero, trabajador social, psicólogo, o cualquier persona que haga un abordaje paliativo, trabaja no solo con el enfermo, sino con la familia, y con ésta aún después de fallecido el paciente. "Los cuidados paliativos son para vivir hasta el final: para vivir todo lo que a la persona le quede de vida, de manera digna y acompañada. Los cuidados paliativos no tienen un límite. Si no puedo curar, acompaño. Y ese acompañamiento puede dar una calidad de vida enorme", afirma.
Dolor total y abordaje integral
La especialista destaca el concepto de "dolor total", acuñado por Cicely Saunders, pionera en cuidados paliativos. Este enfoque reconoce que el sufrimiento no es solo físico, sino también emocional, espiritual y social.
Hay distintos fármacos para aliviar el dolor físico, e incluso una sedación paliativa cuando éste es muy fuerte. Pero también hay una atención y un acompañamiento para aliviar el dolor espiritual, y atender a las necesidades de toda índole que tiene la persona hacia el final de su vida.
Por eso, el abordaje paliativo requiere equipos interdisciplinarios: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, e incluso abogados, cuando hay que resolver temas de legado o decisiones legales. En un abordaje paliativo puede haber tantos profesionales como necesidades tenga la persona.
Formar para transformar
El máster que dirigió durante diez años ha sido semillero de pioneros. Muchos egresados crearon servicios de cuidados paliativos en las instituciones donde trabajaban. La modalidad híbrida permitió además la participación de estudiantes de toda Latinoamérica, ampliando el impacto de la propuesta.
Uno de los temas que más apasiona a Figueredo, y en el que ha investigado, es la planificación anticipada: un proceso que permite a las personas con una enfermedad potencialmente mortal, poder decidir cómo quieren ser cuidadas, qué tratamientos desean o no recibir, y cómo quieren ser recordadas. Son conversaciones que se dan con la persona enferma, un familiar, y los profesionales. "Cuando todo está planificado, la persona se puede ir en paz, la familia se descarga y el equipo de salud sabe qué hacer", explica.
En un contexto donde Uruguay acaba de aprobar la ley de eutanasia, Figueredo insiste en que los cuidados paliativos son una propuesta que permite "vivir hasta el final" con dignidad. "La muerte sigue siendo un tabú. Pero hablar de ella, planificar, cuidar, también es vivir", concluye.
Desde un profundo sentido vocacional, Figueredo subraya el valor humano del cuidado, e invita a hacer la experiencia: "Cuidar a otro dignifica. A veces cuidar es simplemente escuchar".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.