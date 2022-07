Un diagnóstico sobre Educación que no tuvo "pelos en la lengua"

En escena. La profesora Alejandra Reggiardo, ex supervisora de educación primaria y docente de formación superior en educación primaria de Santa Fe; el licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, docente e investigador, Emilio Tenti Fanfani; y la licenciada Susana Kaczmar, ex supervisora de educación especial y ex coordinadora pedagógica Región IV de Educación provincial. Crédito: Pablo Aguirre