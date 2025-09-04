Feria Provincial de Proyectos: más de 700 estudiantes mostraron innovación educativa

Entre maquetas, impresoras 3D, enciclopedias digitales, estaciones meteorológicas y recetas saludables, los pasillos de la Estación Belgrano se llenaron de ideas que nacieron en las aulas y se proyectan al futuro. Este jueves, ese fue el escenario de la Feria Provincial de Proyectos de la Red de Comunidades de Aprendizaje, una jornada en la que más de 700 estudiantes de instituciones educativas de toda la provincia mostraron unos 200 trabajos innovadores.
Chicas y chicos de distintas edades se animaron a mostrar con orgullo cómo sus proyectos educativos pueden convertirse en soluciones reales, demostrando que el aprendizaje cobra sentido cuando se conecta con la vida cotidiana.
Varias instancias ocurrían en simultáneo. Por un lado, había 48 stands que se presentaban a la Feria de Ciencia, de los cuales se elegían 16 proyectos que representarán a la provincia en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, prevista para octubre y noviembre en Posadas, Cafayate y Buenos Aires.
Por otro, se exponían 150 proyectos netamente de "Comunidades de Aprendizaje", una iniciativa del Ministerio de Educación de Santa Fe que destaca el valor del proceso de enseñanza-aprendizaje en base a proyectos situados e interdisciplinarios. En ese marco, en el primer piso de la Estación Belgrano, se llevaban adelante los desafíos educativos en matemática, lengua, ciencias y arte, en los que estudiantes participaron de manera individual.
Estudiantes de la Escuela Técnica Alem fabricaron dispositivos con impresoras 3D, modelos a tamaño real destinados a bebés con traqueotomía. Crédito: Luis Cetraro
"Visibilizar lo que sucede en las aulas"
La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, explicó a El Litoral que el objetivo de la feria es "visibilizar los distintos proyectos que se hacen en las escuelas de la provincia, no solo los que tienen la rigurosidad de la Feria de Ciencia -que tienen una metodología específica de participación-, sino también aquellos que surgen en el marco de las Comunidades de Aprendizaje".
"Este año tenemos más de 2.700 proyectos en toda la provincia y seleccionamos 200 para que estén exponiendo hoy acá", señaló. "Es muy valioso lo que ocurrió hoy porque los chicos vinieron con mucha motivación y alegría. Coincidió además que Nación convocó a una instancia similar, así que también estos trabajos -que recibirán distinciones- tendrán continuidad en esa etapa", agregó.
La feria se desarrolló en la Estación Belgrano. Crédito: Luis Cetraro
Conocimiento aplicado a la vida real
La Red de Comunidades de Aprendizaje reúne a escuelas en nueve áreas (pedagógica, tecnológica, productiva, sostenible, saludable, de convivencia, creativa, entre otras). Piedrabuena subrayó que la iniciativa busca que los aprendizajes "salgan del aula y se conviertan en soluciones concretas para la comunidad, por eso hay un trabajo en territorio, con instituciones y con una formación situada".
Un ejemplo que remarcó la funcionaria es el trabajo de la Escuela Técnica N° 601 "Alem" , de Santa Fe, cuyos estudiantes de 6to año desarrollaron, con impresoras 3D, modelos de simulación para cambio de cánulas en bebés con traqueotomía, en colaboración con el Hospital de Niños Orlando Alassia y la Facultad de Medicina de la UNL.
"Este dispositivo va a ser donado al hospital y permitirá a los padres practicar el procedimiento con este modelo de simulación antes de realizarlo en sus hijos, reduciendo riesgos y el impacto psicológico", contaron las alumnas Federica Carranza y Abril Enríquez, junto a la docente Stella Aguirre.
Para el proyecto, debieron hablar con médicos, aprender a usar la impresora 3D, hacer cálculos e investigar materiales, medidas, etc. "La primera vez que las madres tienen que cambiar la cánula a su bebé sienten miedo e inseguridades, porque es un proceso que involucra muchos pasos y tiene que hacerse de manera muy precisa. Demoran muchas semanas en aprender porque es un procedimiento más complicado de lo que uno podría pensar. Entonces, este modelo de simulación sobre un muñeco les permitiría aprender la técnica mucho más rápido", explicaron las alumnas.
Los chicos explicaron con entusiasmo cómo trabajaron durante todo el año. Crédito: Luis Cetraro
De alimentos y canto de pájaros
Otra propuesta llegó desde la Escuela Normal N° 32 "General José de San Martín" de Santa Fe, donde alumnos del nivel primario elaboraron un yogur natural y casero como alternativa saludable para la dieta escolar. "Ayuda a la digestión, a los huesos, los músculos, nos da proteínas y energía", contaron Patricio y Santino, de 5to grado.
"Laiagripi Na Lava" (voces de la tierra) es el nombre del proyecto de los chicos de Colonia Dolores (Dpto San Justo) que desarrollaron una enciclopedia digital de cantos de aves en lengua mocoví, rescatando saberes ancestrales con el aporte de referentes de la comunidad. Dorita, abuela de uno de los chicos, los ayudó con el reconocimiento de los pájaros, y un alumno de 5to grado imitó cada uno de los cantos que fueron posteriomente grabados. "Todo lo hicimos de forma casera y con mucho esfuerzo", dijo la docente.
Una enciclopedia digital con el canto de los pájaros, imitados por un estudiante, fue la propuesta de los chicos de Colonia Dolores.
Desde la Escuela Técnica de San Vicente, en tanto, se presentó una estación meteorológica móvil que mide en tiempo real viento, lluvia, temperatura y presión, con datos abiertos y de libre acceso para la comunidad. "Lo pensamos porque en la localidad no había ninguna estación propia, y también sirve a productores agropecuarios para planificar fumigaciones con información confiable que hoy se hace con veedores", explicaron los alumnos Emilio Racca y Antonella Gieco.
La primera estación meteorológica de San Vicente la fabricó la escuela técnica de la localidad. Crédito: Luis Cetraro
Un espacio colectivo
Piedrabuena valoró especialmente la articulación con distintos actores sociales: "En cada proyecto se involucran organizaciones aliadas, desde ONGs hasta municipios, comunas, hospitales y universidades. Ese trabajo en red es lo que simboliza a las Comunidades de Aprendizaje: el conocimiento escolar aplicado, de manera interdisciplinaria, para resolver problemas reales".
Durante todo el día, circularon por los stands contingentes escolares que fueron a conocer los proyectos de sus pares. Por la mañana, además, se contó con la presencia de autoridades, entre ellos el gobernador Maxiliniano Pullaro, que recorrió la muestra y destacó la iniciativa: "Vemos mucha innovación y entusiasmo en estudiantes y docentes. Esperamos repetir esta feria cada año, que sea cada vez más grande y con mayor participación en todo el territorio santafesino".
El gobernador Pullaro recorrió la feria. A su lado, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena. Crédito: Gentileza
La jornada también incluyó charlas de divulgación científica a cargo del físico Andrés Rieznik y la periodista Celeste Giardinelli, además de la transmisión en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Educación.
"Lo que más nos emociona es ver a los chicos apropiarse de los proyectos, sentirse protagonistas, y a la vez inspirar a otras escuelas a sumarse. Esa es la semilla que queremos plantar en toda la provincia", cerró Piedrabuena.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.