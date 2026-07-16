Horacio Sanguinetti falleció este domingo a los 90 años. La noticia fue confirmada por el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde fue alumno de la promoción 1953 y rector en dos períodos: entre 1983 y 1996 y entre 1998 y 2007. Con más de 20 años al frente de la institución, se convirtió en el rector que más tiempo ocupó el cargo.
Murió Horacio Sanguinetti, histórico rector del Colegio Nacional de Buenos Aires
La institución comunicó el fallecimiento de quien condujera el colegio durante más de dos décadas y dejó una marca profunda en la vida académica y cultural del país.
En un comunicado difundido en redes sociales, el colegio expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento y destacó la trayectoria de Sanguinetti como abogado, profesor de Derecho, primer secretario de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director del Teatro Colón. “Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente. Su pasión por el estudio y la excelencia todavía inspira el trabajo de profesores y graduados”, señalaron desde la institución.
El mensaje oficial también recuperó un texto escrito por Sanguinetti en 1963, en el que definía al colegio como “una personalidad espiritual” y recordaba el papel que tuvo en la formación de figuras centrales de la historia argentina. La publicación concluye: “En 2026, el Colegio sigue en ese camino formando jóvenes que quieran hacer su aporte a nuestro país”.
Figura clave
Sanguinetti nació en Buenos Aires el 25 de octubre de 1935 y desarrolló una extensa carrera en el ámbito educativo, jurídico y cultural. Además de su labor en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ocupó la Secretaría de Educación porteña durante la gestión de Fernando de la Rúa y dirigió el Teatro Colón, uno de los principales escenarios líricos de América Latina.
Como rector, impulsó una fuerte defensa de la educación pública y de la excelencia académica, en una etapa marcada por el retorno de la democracia y los debates sobre el papel de la universidad y los colegios preuniversitarios. Su gestión dejó una impronta que aún es reconocida por docentes, graduados y estudiantes.
El mensaje del Colegio
“Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de Horacio Sanguinetti. Graduado de la promoción 1953, abogado, primer secretario de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director del Teatro Colón, profesor de Derecho y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires entre 1983 y 1996 y entre 1998 y 2007”.
“Fue el rector que más tiempo estuvo en el cargo. Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente. Su pasión por el estudio y la excelencia todavía inspira el trabajo de profesores y graduados”.
La muerte de Horacio Sanguinetti generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito educativo y cultural. Su figura quedó asociada a una idea de formación humanista y compromiso con la educación pública que marcó a generaciones de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.