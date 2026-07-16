Murió Horacio Sanguinetti, histórico rector del Colegio Nacional de Buenos Aires

Con pesar, despedimos a Horacio Sanguinetti (promoción 1953), rector del CNBA entre 1983-96 y 1998-2007. Proyectó una visión del Colegio que se mantiene vigente. Su pasión por el estudio y la excelencia inspira a profesores y graduados. Acompañamos a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/pi2No4GWcy