Martes y miércoles

Paro universitario de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento

Los docentes universitarios exigen respuestas urgentes del gobierno y medidas concretas para garantizar el funcionamiento del sistema. El CIN -de los rectores- ya había hecho el mismo pedido al Ejecutivo. La medida de fuerza abarca a los catedráticos de la UNL.