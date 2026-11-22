Bajo el lema "Trazar mapas de esperanza", representantes de instituciones educativas, académicas y culturales de todo el mundo se congregaron en Roma para reflexionar sobre la pastoral escolar y universitaria. Promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Evangelización, el congreso contó con la presencia y el mensaje del Papa León XIV, en su apertura, días antes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.
Congreso internacional sobre pastoral escolar y universitaria
La Universidad Católica de Santa Fe estuvo presente en el encuentro promovido por Dicasterio para la Cultura y la Educación, celebrado en Roma.
"Fue un momento muy enriquecedor, con un mensaje desafiante pero a la vez cargado de esperanza: acompañar de una manera humana y cristiana, ese camino interior que cada miembro de nuestras comunidades lleva adelante", contó sobre el padre Carlos Scatizza, director de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Santa Fe, que participó del encuentro, junto al secretario de secretario de Gestión Estratégica, Néstor Dona.
La UCSF fue a su vez parte de la delegación argentina que conforman la Red de Universidades Católicas y de Orientación Católica (Red UCOC), que participaron del encuentro. Cabe señalar que a partir de diversas actividades, el la Red mantiene un vínculo activo con Dicasterio para la Cultura y la Educación, presidido por el cardenal José Tolentino de Mendonça.
"Los jóvenes se sienten desorientados, inseguros, enojados y sin ser escuchados: debemos escucharlos con atención. La respuesta es volver al interior, al corazón: donde habita Dios", expresó el purpurado en la conferencia inaugural celebrada en la Sala Pablo VI, y ante representantes de más de 60 países.
En esa línea, alentó a ayudar a cada persona a descubrir que es una obra de arte de Dios, única e irrepetible, "es el secreto de la formación pastoral y por lo tanto el ministerio pastoral no puede permanecer encerrado en sus oficinas, clasificando la realidad desde arriba, sin comprender la concreción de la vida: debe partir de la fragilidad, sin rehuir el dolor."
Tres ejes de reflexión
Ante el complejo escenario que presenta la educación hoy, el congreso propuso trabajar sobre tres ejes. En primer lugar, recuperar la interioridad y valorar a cada persona en su dignidad. "La clave para poder interpretar a la persona no es solamente su yo, sino también el nosotros. Este salir de uno mismo para ponerse al servicio de los demás", especificó Scatizza.
En segundo lugar, y en consonancia con la encíclica Magnifica Humanitas propuesta por el Santo Padre, profundizaron en la relación del ser humano con las nuevas tecnologías y fundamentalmente con la inteligencia artificial.
El tercer tema sobre el cual se puso el acento fue la educación para la paz. "En nuestro mundo, dividido y conflictivo, esto supone todo un desafío para la educación en la Iglesia y desde la Iglesia", aseguró el presbítero.
"La iglesia no solamente educa a católicos, sino que a lo largo del mundo tiene una tarea que alcanza a millones de personas, creyentes y no creyentes, católicos y de otras confesiones cristianas, e incluso de religiones monoteístas no cristianas. Entonces, educar para la paz es educar para el encuentro, el diálogo, la reconciliación y la escucha", consideró Scatizza.
Junto al Santo Padre
Los asistentes contaron con la presencia del Papa León XIV, quien los recibió con cálidas palabras: "Acojo con alegría a todos ustedes, que han venido de tantas partes del mundo. Los felicito por el trabajo que realizan en las instituciones educativas y académicas en favor del anuncio del Evangelio y de la dignidad de la persona".
Con un conocimiento del corazón humano que crece tras años de vida entregada al servicio pastoral, aseguró: "¡Cuántos estudiantes viven también en condiciones de sufrimiento existencial! Familias heridas, soledades digitales, sentimientos de inadecuación o de temor ante un futuro que se presenta incierto. Muchos transitan por los pasillos de nuestros institutos y de nuestras universidades y tal vez se sienten anónimos".
"Qué importante es que las escuelas y las universidades católicas sean, ante todo, un hogar, un lugar familiar donde se es esperado", exhortó, y añadió que "bajo la coraza que tantos adolescentes se construyen para no sufrir, se esconde el deseo de amar y de ser amados. La pastoral escolar y universitaria será tanto más fecunda cuanto más se concentre en la educación del corazón".
Red UCOC
En oportunidad de la celebración del encuentro, Scatizza y Dona -en representación del presidente de la Red UC-OC y rector de la UCSF, Eugenio Martín De Palma-, le entregaron al cardenal Tolentino de Mendonça un documento con información sobre la actualidad del trabajo la Red viene llevando adelante.
La representación argentina estuvo integrada por monseñor Jorge González, obispo auxiliar de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Educación, junto a Candela Estévez y Ángel Hernández de la Universidad Católica de Cuyo, Cristian Gallardo por la Universidad Católica de Salta, Roxana Ruffo por la Universidad del Salvador y Gustavo Boquin por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).