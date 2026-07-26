Comunicación no violenta para el buen convivir fue el eje de una actividad de extensión de cátedra que realizaron estudiantes de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Católica de Santa Fe con la comunidad del Liceo Municipal de San José del Rincón. El objetivo fue generar espacios de formación en comunicación asertiva y que, a su vez, los estudiantes tengan una instancia de práctica en territorio.
Cuando el diálogo transforma: una experiencia de comunicación no violenta en Rincón
Estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe brindaron talleres sobre habilidades comunicacionales, gestión de emociones y prevención de conflictos interpersonales en el Liceo de Rincón.
Silvina Francezón y Celina Romero Acuña son las docentes a cargo de la cátedra Mediación y Facilitación de Procesos de la Licenciatura en Psicología de la UCSF. A propuesta de un exalumno, hoy docente en el Liceo Municipal de Rincón, desarrollaron junto a un grupo de estudiantes una serie de talleres con enfoque participativo, vivencial y reflexivo, orientado al fortalecimiento de habilidades comunicacionales, la gestión de emociones y la prevención de conflictos interpersonales.
Diagnóstico y propuesta
Hoy conforman la comunidad del Liceo personas de entre 13 y 70 años, lo cual constituye una oportunidad significativa para el desarrollo de herramientas que favorezcan la convivencia y el diálogo. En los contextos educativos y comunitarios, la comunicación es un eje central en la construcción de vínculos. Sin embargo, es frecuente que esté atravesada por juicios, interpretaciones subjetivas y dificultades para expresar emociones y necesidades, lo que puede derivar en conflictos o en su escalamiento hacia formas de violencia.
Con ese diagnóstico como eje, el grupo de estudiantes de Psicología junto con las docentes desarrolló una serie de talleres donde pudieron aplicar herramientas de comunicación no violenta en contextos reales, desarrollar habilidades de facilitación grupal e integrar dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales.
“Estas iniciativas son las que tenemos que estimular para que nuestros estudiantes se acerquen cada vez más a lo concreto, a lo situado y puedan poner en tensión lo que trabajamos a nivel teórico práctico en el aula”, aseguraron las docentes.
Desnaturalizar la violencia
“La intención de esta extensión de cátedra era que los estudiantes pudieran, en un contexto real, aplicar la metodología y el enfoque de la comunicación no violenta y también desplegar habilidades de facilitación grupal”, explica Silvina Francezón, formada en Negociación, Mediación y Arbitraje, con un máster en Resolución de Conflictos.
Los estudiantes siguieron diferentes guías para el registro de campo de las intervenciones y encuestas breves para los participantes. Diseñaron los talleres aplicando las herramientas de comunicación no violenta y facilitación, con alrededor de 84 asistentes divididos en 2 comisiones.
Las docentes contaron que la metodología los hizo reflexionar sobre cómo nos comunicamos en forma violenta y no violenta, y en los momentos en donde tenemos que revisar la comunicación intra e interpersonal, desde la observación sin juicio, la emoción, la necesidad, la petición consciente. “Eso es lo que pusimos en juego con los alumnos. Pudimos ver cómo en la cotidianeidad tenemos naturalizada la comunicación violenta y cómo esta manera de conversar nos aleja del otro”, destacó Celina Romero Acuña, psicóloga mediadora, con experiencia en el Servicio Penitenciario de Santa Fe.
“La comunidad educativa del Liceo nos recibió feliz”, comparten las docentes con orgullo porque además de los alumnos del propio Liceo, también se sumaron referentes de instituciones como el SAMCO, el jardín, la escuela, “quienes, como nosotros, se dan cuenta que necesitamos mejorar las habilidades comunicativas para salir al encuentro del otro, para poder consensuar y resolver conflictos. Estaban muy agradecidos y nosotros con ellos”.
Escuchar, acompañar y construir juntos
Lucía Louvet es una de las estudiantes de Psicología que destaca lo enriquecedor de la experiencia. Cuenta como a partir de la dinámica del teléfono descompuesto, reflexionaron sobre cómo los mensajes pueden modificarse y estoy influir en la forma en la que nos comunicamos. “Surgieron conflictos relacionados con el ámbito laboral, situaciones de maltrato y dificultades en la convivencia cotidiana. Trabajamos sobre la identificación de las propias necesidades y la importancia de comprender también las de la otra persona para poder construir acuerdos en conjunto. Escuchar las conclusiones de cada uno fue muy emocionante porque sentí que nuestro trabajo había tenido un impacto real”.
Otra de las estudiantes, Silvana Patiño resalta que la actividad renovó sus ganas de ser parte de proyectos comunitarios. “Encontramos un espacio para llevar a la comunidad lo que vamos aprendiendo y también nos enseña lo que se encuentra cuando uno se acerca al otro y escucha sus necesidades. Es una herramienta de cambio muy necesaria en los tiempos actuales”.
Por su parte, María Guadalupe Yennerich reconoció el valor de generar espacios de reflexión “donde cada uno pudo tomar conciencia de su manera de comunicar cotidiana y también reconocer necesidades y expresar emociones. Nos ayudó a formarnos en nuestro rol, que implica escuchar, acompañar y construir y nos recuerda que la formación profesional no se limita a incorporar conocimientos, sino también a desarrollar actitudes como la empatía, la escucha activa y el compromiso social”.
“Que los estudiantes puedan incorporar estas herramientas significa fortalecer competencias que van a desplegar en la vida y en el ámbito profesional. La apertura reflexiva, la capacidad de flexibilizarse en un entorno diferente, la posibilidad de estar abierto a la curiosidad, a lo que la otros plantean, es muy valioso”, aseguran las docentes.
Ingreso 2027
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