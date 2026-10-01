Investigación santafesina

Superbacterias resistentes: avanza la búsqueda de “fagos” para atacarlas y descontaminar hospitales

Silvina Pujato, investigadora del Inlain (UNL-Conicet), regresó de una estadía de casi cinco meses en la Universidad de Valencia, donde trabajó junto a un grupo que ya desarrolla terapias con fagos. El equipo santafesino estudia su utilización contra Klebsiella pneumoniae y también busca desarrollar un producto capaz de reducir la presencia de estas bacterias en superficies de hospitales.