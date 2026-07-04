Investigación sobre fagoterapia

La ciencia desde otra perspectiva: virus "buenos" para atacar bacterias "malas"

Un equipo de Conicet alojado en el Instituto de Lactología Industrial -en la FIQ- presentó avances de un abordaje combinado para tratar infecciones intrahospitalarias. Intercambio de saberes con España. El tabú como barrera y el marco regulatorio como desafío.