"No es cierto el planteo del gobierno nacional": el CIN cuestiona el anuncio del aumento

"No es cierto el planteo del Gobierno nacional. No hay ninguna solución real para la comunidad universitaria y científica del país", advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -organismo que nuclea a los rectores de todo el país- este jueves sobre la comunicación respecto del aumento a la docencia y no docencia universitaria.
De esta manera, cuestionó que, una vez más, el Ministerio de Capital Humano "opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema".
Sobre el anuncio de incrementos salariales, el organismo aclaró que se trata "del mismo esquema informado semanas atrás": aumentos de 1,3% para junio, julio y agosto; 1,2% para septiembre; y 1,1% para octubre y noviembre (el 7,5% al que se refieren en las comunicaciones) más bonos.
En un parte de prensa, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, había informado que estableció "un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre (con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%)".
Según el CIN, "no hay nuevas noticias ni mejores anuncios, sino una profundización de la crisis salarial sin precedentes que sufren los trabajadores de la educación superior". Y agrega que estos porcentajes consolidan una pérdida frente a la inflación que en el período enero 2024-mayo 2025 alcanzó el 146,6%, mientras que las subas salariales sumaron 111%. "Una situación muy lejana a la promesa de igualar, con el correr del año, la inflación de 2025 y sin ninguna perspectiva de recomponer el deterioro producido en el último año y medio".
El comunicado también denunció que la inversión en universidades nacionales cayó 21,9% en 2024 en términos reales y que se proyecta un retroceso adicional de 8,8% en 2025. Además, más de 90 obras de infraestructura permanecen paralizadas, no se actualizaron becas ni programas de asistencia estudiantil y "la situación del sistema científico es terminal, puesto que prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas".
"Madurez"
El CIN reclamó "seriedad y madurez" de las autoridades nacionales y reiteró tres demandas urgentes: la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, la sanción de un presupuesto nacional para 2026 -para poner fin a la actual prórroga- y la reactivación de la paritaria nacional docente y no docente. "La situación es grave, lo saben, y exige, más que sobreactuación, compromiso genuino y racionalidad para resolver el problema", concluyó el organismo.
