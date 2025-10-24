Datos de la UNR

El voto joven en Rosario: un informe advierte la distancia con la política tradicional

Un estudio de la Universidad Nacional de Rosario asegura que las juventudes rosarinas deben salir a buscar la información electoral, porque el algoritmo de sus redes sociales no les muestra contenidos sobre política. El trabajo académico, junto a una nueva reflexión sobre cómo los medios y la política se transformaron con las redes sociales, expone una generación que vive la política desde otros códigos.