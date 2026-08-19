Innovación tecnológica

La UNRaf puso en marcha una innovadora planta piloto de tratamiento de agua

Un proyecto internacional compartido con la Universidad de Ciencias Apliacadas de Karlsruhe (Alemania) y la empresa sunchalense Aguas y Procesos dio un nuevo paso en el desarrollo de soluciones innovadoras y sustentables para la remoción de arsénico en agua.