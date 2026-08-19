La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) fue escenario de una serie de actividades vinculadas a la investigación y al desarrollo de tecnologías ambientales, en el marco de un proyecto conjunto con instituciones y empresas de Argentina y Alemania. El jueves 13 de agosto se realizó la inauguración de un sistema innovador de remoción de arsénico en agua llamado smart MCDI; se trata de un desarrollo instalado en el Laboratorio de Tecnología Ambiental de UNRaf Tec.
La UNRaf puso en marcha una innovadora planta piloto de tratamiento de agua
Un proyecto internacional compartido con la Universidad de Ciencias Apliacadas de Karlsruhe (Alemania) y la empresa sunchalense Aguas y Procesos dio un nuevo paso en el desarrollo de soluciones innovadoras y sustentables para la remoción de arsénico en agua.
La puesta en marcha fue encabezada por el rector de la UNRaf, Dr. Rubén Ascúa, y la vicerrectora, Dra. María Cecilia Gutiérrez, junto con autoridades de esta Universidad Pública y de Aguas & Procesos SA en el marco de la visita de una comitiva alemana de la Universidad de Karlsruhe. Este es un nuevo hito en un proceso de colaboración y proyección internacional que dio lugar a trabajos conjuntos, intercambios y generación de valor entre las universidades y con las empresas del sector.
Las actividades iniciaron el miércoles 12 con una visita a Aguas & Procesos SA, en Sunchales, en la que el CEO, Ing. Rubén Gonzalez, recibió a investigadores y autoridades de ambas universidades. La agenda se completó el jueves por la tarde en el Campus de la UNRaf donde los representantes de las instituciones alemanas participaron de una presentación institucional de UNRaf Tec y de un recorrido por los laboratorios de la Universidad. Allí pudieron conocer los espacios y las actividades de investigación y desarrollo que se llevan adelante.
También tuvo lugar la charla “Innovación y tecnologías ambientales para el tratamiento del agua” en el Campus de la UNRaf. Entre los expositores estuvieron el Prof. Dr. Jan Hoinkis, de la Universidad de Karlsruhe, quien abordó la remoción de arsénico y fluoruro de aguas subterráneas rurales; el Mg. Johannes Schenk, con una presentación sobre remoción de amoníaco mediante desionización capacitiva; y el Dr. Edgardo Cañas Kurz, CEO de DION+, quien expuso sobre innovación sostenible y el vínculo entre investigación y desarrollo de negocios.
Próximos pasos del proyecto
El objetivo de smARt-MCDI es desarrollar una solución modular, energéticamente autónoma e inteligente para el tratamiento de aguas subterráneas mediante desionización capacitiva (MCDI) que se alimentará con energía fotovoltaica. La solución utiliza un sistema IoT integrado para el control y la supervisión a través de una aplicación móvil, principalmente para regiones rurales. La tecnología principal utilizada es la MCDI, que permite la remoción de arsénico en agua específica y energéticamente eficiente. El proyecto prevé probar el smARt-MCDI integrado en zonas rurales de Argentina, centrándose en la eliminación de arsénico y la desalinización parcial de aguas subterráneas.
La planta piloto recientemente inaugurada habilita una nueva etapa del proyecto que consiste en experimentación, validación y seguimiento del desempeño del sistema. En este marco, en octubre la UNRaf recibirá una pasante de Alemania para la realización de ensayos y pruebas de laboratorio vinculadas al funcionamiento del sistema.
Esta etapa permitirá además comparar los resultados obtenidos en Argentina con los ensayos y experiencias desarrollados en Alemania, generando información relevante para evaluar el desempeño de la tecnología en distintas condiciones de operación y características del agua.