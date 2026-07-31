Aguas Santafesinas (ASSA), dio un nuevo paso en el plan de modernización de la infraestructura sanitaria de Rafaela con la apertura de sobres de dos licitaciones que permitirán ejecutar obras de mejora en el sistema cloacal de la ciudad.
Con una inversión cercana a los $600 millones, licitan mejoras para la red cloacal de Rafaela
El Gobierno de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas (ASSA), realizó la apertura de sobres para ejecutar dos obras destinadas a fortalecer el sistema cloacal de Rafaela. Los proyectos, que demandan una inversión oficial cercana a los 600 millones de pesos, comprenden la renovación de un colector primario sobre avenida Suipacha y la modernización de instalaciones de la planta depuradora de líquidos cloacales.
Las intervenciones cuentan con un presupuesto oficial conjunto de 580,7 millones de pesos y abarcan dos frentes de trabajo considerados estratégicos: la renovación de un tramo del colector cloacal primario de avenida Suipacha y la refuncionalización de sectores clave de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.
Las obras se suman a otros proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en Rafaela, entre ellos la renovación de un tramo del colector cloacal de avenida Santa Fe, el recambio de cañerías domiciliarias en sectores donde el municipio lleva adelante la remodelación de veredas, distintas mejoras en la planta depuradora y la ampliación de su cuarto módulo, financiada con recursos nacionales.
Renovación del colector de avenida Suipacha
La primera de las licitaciones corresponde a la renovación del colector cloacal primario ubicado sobre avenida Suipacha, entre Vélez Sarsfield y Falucho.
La obra contempla la remoción de la actual cañería de asbesto cemento de 450 milímetros de diámetro, la ejecución de excavaciones a cielo abierto y tareas de depresión del nivel freático para permitir el desarrollo de los trabajos.
Posteriormente se instalará una nueva tubería de PVC cloacal de 500 milímetros de diámetro a lo largo de 215 metros, con el objetivo de mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema.
El presupuesto oficial asciende a 378.333.839 pesos, mientras que se presentaron dos ofertas. La propuesta más baja fue la de Oxysan S.A., por 351.637.336 pesos, en tanto que Winkelmann S.R.L. cotizó 465.327.958 pesos.
Modernización de la planta depuradora
La segunda licitación está destinada a la refuncionalización de la Estación Elevadora y la Cámara Partidora correspondientes a los módulos 1 y 2 de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.
Los trabajos incluirán la renovación de las instalaciones donde operan las bombas de impulsión, la adecuación de la sala de maniobras y tableros eléctricos, así como intervenciones sobre la Cámara Partidora ubicada en el exterior del edificio.
El proyecto también prevé la incorporación de un nuevo sistema eléctrico, automatización y telegestión de las instalaciones, mientras que las electrobombas serán provistas por Aguas Santafesinas.
Para esta obra, cuyo presupuesto oficial alcanza los 202.436.666 pesos, se recibieron cinco propuestas. La oferta de menor monto fue presentada por Oxysan S.A., con 178.110.395 pesos, seguida por Rilei Ingeniería S.R.L., con 198.576.773 pesos. También participaron Bridge Hydrigen S.A., Winkelmann S.R.L. y S&D Obras y Servicios S.A., esta última con una oferta alternativa que contempla un descuento del 3% mediante un anticipo financiero.
Más inversiones para el sistema sanitario
Desde ASSA destacaron que estas licitaciones forman parte del programa de inversiones que el Gobierno provincial viene desarrollando para fortalecer la infraestructura sanitaria de Rafaela.
El objetivo es incrementar la confiabilidad del sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales, acompañando el crecimiento urbano de la ciudad mediante la renovación de infraestructura existente y la incorporación de tecnología para optimizar la operación de la planta depuradora.