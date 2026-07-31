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Con una inversión cercana a los $600 millones, licitan mejoras para la red cloacal de Rafaela

El Gobierno de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas (ASSA), realizó la apertura de sobres para ejecutar dos obras destinadas a fortalecer el sistema cloacal de Rafaela. Los proyectos, que demandan una inversión oficial cercana a los 600 millones de pesos, comprenden la renovación de un colector primario sobre avenida Suipacha y la modernización de instalaciones de la planta depuradora de líquidos cloacales.