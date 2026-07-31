La Comuna de Ramona presentó una solicitud de aporte no reembolsable ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe con el objetivo de incorporar equipamiento que permita optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), una de las políticas ambientales que viene impulsando la administración local.
Ramona: buscan fortalecer la gestión de residuos con un aporte provincial
El Ejecutivo local inició gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe para acceder a un aporte no reembolsable destinado a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos urbanos. En paralelo, el gobierno local continúa impulsando acciones vinculadas a la salud pública, el mantenimiento del arbolado y la prevención sanitaria.
La iniciativa apunta a obtener financiamiento para realizar inversiones destinadas a fortalecer el sistema de reciclaje, mejorar el ordenamiento del sitio de disposición final de residuos, optimizar la recolección diferenciada y profundizar el modelo de economía circular que se desarrolla en la localidad.
El proyecto se enmarca en las acciones promovidas por la Provincia a través de la Ley N.º 13.055 de "Basura Cero", normativa que fomenta el fortalecimiento institucional, la regionalización y el equipamiento progresivo de municipios y comunas para avanzar hacia una gestión más eficiente y sustentable de los residuos.
Recursos para fortalecer el sistema de salud
En otro orden, el presidente comunal José Barbero encabezó la entrega de los fondos correspondientes a la Tasa Asistencial al Centro de Salud local, recursos que serán destinados a mejorar la prestación de los servicios sanitarios.
Según se informó, el aporte permitirá adquirir insumos, medicamentos y equipamiento médico, además de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del edificio donde funciona el efector sanitario.
Desde la Comuna destacaron que estos recursos son posibles gracias al cumplimiento tributario de los contribuyentes y a una administración eficiente de los fondos públicos, lo que permite traducir la recaudación en mejoras concretas para la comunidad y fortalecer la atención primaria de la salud.
Poda urbana y prevención sanitaria
Paralelamente, continúa desarrollándose el plan anual de poda del arbolado público, mediante un cronograma que avanza por distintos sectores de la localidad.
Las tareas incluyen la poda correctiva, la extracción de ramas secas, quebradas o afectadas por enfermedades, el despeje de luminarias y señalización vial, así como el mantenimiento del tendido eléctrico para reducir riesgos de cortes de servicio durante tormentas o fuertes vientos.
Estas intervenciones forman parte de la planificación ambiental prevista por la Ley Provincial N.º 13.836, que promueve la conservación y el manejo responsable del arbolado urbano.
En materia de salud preventiva, la Comuna, junto con el SAMCo local, puso en marcha un operativo para facilitar la realización de mamografías y controles preventivos en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.
La propuesta contempla el traslado de mujeres de la localidad para garantizar el acceso a estos estudios, especialmente a quienes tienen entre 40 y 70 años o cuentan con indicación médica específica. La iniciativa busca favorecer la detección temprana del cáncer de mama, enfermedad que presenta altas posibilidades de curación cuando es diagnosticada en sus etapas iniciales.