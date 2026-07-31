Con nuevas inversiones

Ramona: buscan fortalecer la gestión de residuos con un aporte provincial

El Ejecutivo local inició gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe para acceder a un aporte no reembolsable destinado a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos urbanos. En paralelo, el gobierno local continúa impulsando acciones vinculadas a la salud pública, el mantenimiento del arbolado y la prevención sanitaria.