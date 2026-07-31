El frío intenso volvió a sentirse durante las primeras horas de este viernes en distintos puntos del país. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades registraron temperaturas bajo cero durante la mañana.
Las temperaturas más bajas del país: una ciudad registró -9,2°C este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional informó los registros térmicos de la jornada y detalló las localidades que presentaron los valores más extremos durante la mañana.
La marca más baja se dio en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde el termómetro llegó a -9,2°C a las 6:00. Detrás se ubicó Perito Moreno, en Santa Cruz, con -6°C, mientras que El Calafate completó los primeros lugares con -4,2°C.
El ranking de temperaturas
A las 7:00, Perito Moreno encabezaba el listado con -5,2°C y una humedad del 98%. Río Grande se ubicaba en segundo lugar con -5°C y una humedad del 87%.
El listado continuaba con El Calafate, con -3,8°C; Ushuaia, con -2,1°C; y Río Gallegos, con -1,8°C. También aparecieron entre las localidades más frías Maquinchao (Río Negro), con 0°C; Esquel (Chubut), con 1,1°C; San Carlos de Bariloche (Río Negro), con 1,6°C; Comodoro Rivadavia (Chubut), con 2°C; y Chapelco (Neuquén), con 3,4°C.
Cómo se presenta el clima en Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, el panorama fue diferente al de la región patagónica, aunque las bajas temperaturas también se hicieron sentir durante la mañana.
El ingreso de aire frío provocó un marcado descenso térmico, con jornadas invernales y registros inferiores a los habituales para esta época. Las condiciones se mantuvieron estables, con temperaturas más moderadas en comparación con las ciudades del sur del país.
El frío se mantiene en distintas regiones
Las mediciones oficiales reflejaron que las provincias del sur argentino concentraron las temperaturas más extremas de la jornada, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y los registros de temperatura en las distintas zonas del país.