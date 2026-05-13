La escena rockera de Santa Fe volverá a vibrar el próximo viernes 15 de mayo con el regreso de 3 Monos a los escenarios locales. La cita será en Uhlalá Sala Cultural (Tucumán 2832), donde compartirán fecha con Ruedas de Metal, tributo a Riff, en un encuentro pensado para amantes del rock crudo, directo y sin artificios.
3 Monos vuelve con toda su potencia, de la mano de Ruedas de Metal
El power trío santafesino, de creciente presencia en la escena local, se presentará junto al reconocido tributo a Riff, en una noche que promete canciones propias y clásicos del rock argentino.
Integrado por Facu Fierro en guitarra y voz, “Pirulo” Riera en batería y “Chama” Preti en bajo, 3 Monos nació del cruce de amistades, experiencias compartidas y años de recorrido dentro de la escena musical santafesina. Esa historia común derivó en una propuesta que combina la fuerza del rock internacional de los años 70 con una marcada identidad ligada al rock nacional.
El resultado es un sonido orgánico y visceral, sostenido por riffs contundentes, bases sólidas y letras atravesadas por la honestidad y el pulso de la calle. En vivo, esa identidad se transforma en shows intensos donde la banda apuesta a la energía real y a la conexión directa con el público.
Desarrollo
Durante los últimos años, el grupo llevó adelante un profundo trabajo de estudio que incluyó sesiones de grabación en La Mediateca de Santa Fe y en los emblemáticos Estudios Romaphonic. Allí registraron “Desde la jungla de cemento”, una live session concebida para capturar la esencia de la banda sin filtros ni retoques excesivos, dejando al descubierto la crudeza y la potencia que caracteriza a sus presentaciones.
Ese crecimiento artístico tuvo además un reconocimiento importante a fines del año pasado, cuando 3 Monos recibió el Premio Charly 2025 en la categoría Banda Revelación. La distinción, impulsada por Radio Mega 98.3 Santa Fe junto a un jurado integrado por músicos, periodistas y referentes culturales de la región, consolidó el lugar que el trío viene construyendo dentro del circuito local.
En paralelo, la banda continúa expandiendo su presencia en distintos escenarios del Litoral. En abril se presentaron en Limbo, en Paraná, y luego en Que Sea Rock, en Rosario. Este último show fue registrado en formato audiovisual y próximamente será emitido en el programa “Rocksariazo TV”, por la señal Somos Rosario.
Activos
Ahora, el reencuentro con el público santafesino llega en un momento clave para el grupo: con nuevas composiciones, una identidad sonora cada vez más definida y una proyección que apunta a consolidarse dentro del circuito nacional. El show en Uhlalá incluirá canciones propias y versiones de clásicos del rock argentino, en una noche que promete volumen, intensidad y espíritu rockero.
La agenda de 3 Monos continuará el sábado 6 de junio con una nueva presentación en El Bananal, en San Carlos, donde compartirán escenario con la agrupación rosarina Ciudad Gánster.
Quienes quieran conocer más sobre la banda y acceder a su música y sus redes pueden hacerlo a través de https://linktr.ee/3_Monos_Rock.