En la semana en curso, Santa Fe está siendo sede de la 9ª edición del Encuentro de Cellos Suzuki. Desde el lunes 23 se está llevando a cabo las capacitaciones para docentes, a cargo de las teacher trainers estadounidenses Tanya Carey y Carey Beth Hockett.
9° Encuentro de Cellos Suzuki: la música como lengua materna
La reunión anual gestada por Gabriela Peirano dedicó esta semana a la capacitación de profesores de cello del método creado por Shinichi Suzuki, de la mano de maestras internacionales. Hoy comienzan los conciertos públicos, que se extenderán hasta el domingo. El Litoral conversó con la fundadora para conocer la metodología y recorrer la expansión de un proyecto que no para de crecer.
Hoy, viernes 27, comienzan las actividades abiertas al público: a las 20.30 se realizará Concierto de Ensambles invitados en el Auditorio ATE (San Luis 2854). Mañana, sábado 28, comenzará a las 20 el Concierto de la Gran Orquesta de Cellos en ATE Casa España (Rivadavia 2871). El cierre será en la misma sede, el domingo a las 12, con el Recital de Solistas, Ensamble de Profesores y Gran Orquesta.
Para adentrarse en las particularidades de esta reunión, El Litoral conversó con Gabriela Peirano, fundadora y actual conductora de esta iniciativa nacida en Santa Fe, pero que se expande por el continente.
El origen
-En 2015 arrancaste con esto. ¿Cómo fue hacer la primera edición y cuál era la inquietud?
-Toda mi vida hice el método tradicional: me enseñaron y enseñé con el método tradicional; hasta que me topé con esta metodología de enseñanza y aprendizaje hace 25 años. Lo traje a Santa Fe y estaba sola dando clases de cello.
Después a otra profe, Margarita Costanza, le encantó el método y se sumó en violín, pero éramos poquitos. Mis alumnos tocaban, tocábamos, pero éramos una isla en toda Santa Fe, que todavía no conocía el método Suzuki, sí en Buenos Aires se conocía.
Entonces un día la llamo a la profe Pato (Patricia) Pasmanter, que estaba en Buenos Aires, y le digo: “¿No te venís un fin de semana con todos tus alumnos, así tocamos y armamos un concierto?”. Y me dice “sí”. Como lo bueno de este método es que es un mismo lenguaje para todos, podemos llegar, ensayar un poquito y tocamos.
Y eso es lo que pasó en el 2015: ese fue el primer encuentro. Éramos dos profes con diez, nueve chicos cada una.
Música en el cuerpo
-¿Cuáles son las particularidades del método? Permite que chicos muy chicos toquen.
-Claro. Empezamos a enseñar a partir de los tres años: cuando se les saca el pañal hay un click cognitivo.
El método tiene muchas cosas muy interesantes: como se empieza en forma lúdica y a través del cuerpo, después el toque es distinto. Una diferencia también es que se empieza escuchando música: se escucha, se la baila, se la toca, se la canta; pasa por el cuerpo, se juega con la música.
Después cuando le ponemos el instrumento, realmente es un instrumento, que lo utilizan para sacar lo que ya tienen adentro. Después de un tiempo, cuando eso ya está totalmente afianzado, mental y corporalmente, viene la codificación, que es la partitura.
También le decimos el método de la lengua materna. El doctor Shinichi Suzuki, que fue el que creó el método, dijo: “¿Cómo este niño a los dos años aprendió japonés (o castellano)?”. Dos años, tan difícil un idioma. Entonces él repitió lo que él creía que era la manera de aprender un idioma y lo pasó al instrumento, a la música.
Entonces el método es auditivo y copia todo como se nosotros aprendemos la lengua materna: la amorosidad, el “bravo, bravo”, aunque digamos “ma”.
-No aprendés gramática.
-Aprendemos a hablar. Cuando ya tenemos cinco o seis años, que nuestro idioma es perfecto, ya decimos toda la frase, podemos decir una poesía, recién ahí empezamos a escribir. Entonces ahí se empieza a codificar en una partitura.
Todo toma otro significado: la partitura está, pero los chicos tocan y más o menos van leyendo; después aprenden a leer, por supuesto: le ponemos partitura y que no sepan qué música. Pero al principio esa es una gran diferencia.
Otra diferencia es que tenemos tres patas: el docente, el niño que va a aprender y el adulto, que es profesor seis días a la semana en la casa. Porque como decimos que es de la lengua materna, tiene que haber un ambiente familiar, amoroso, musical: que la música se escuche mucho.
Y que después el papá, la mamá, el adulto (abuelo, un tío, lo que sea) esté muy comprometido con esa experiencia: porque entonces el niño se pone grande, le gusta, le da amor propio.
Entre ellos juegan y ven que el papá hace lo mismo, porque es imitación: imita al profesor una vez a la semana, imita al padre. Si son muy chiquititos, los papás aprenden a tocar el cello, y después los mismos nenes lo corrigen.
Eso de las tres patas, que le llamamos el triángulo Suzuki, es un lindo concepto que tenemos en la metodología.
Amorosidad
-No sólo es una formación para el niño, sino también para la familia.
-El método Suzuki lo que plantea es un patrón de aprendizaje que no es solamente musical. Es un patrón de repetición y de que te guste lo que estás haciendo, y eso crea una excelencia después, pero en cualquier ámbito.
Si nosotros los profesores Suzuki logramos inculcar ese patrón de aprendizaje en los niños o en los grandes (porque tengo alumnos de 70 y pico), después pueden aprender otras capacidades a través de eso. Porque si ellos saben que todos los días tocan un poquito, escuchan la música y eso los tiene divertidos, pueden hacer otra cosa: un idioma, un montón de cosas.
El estímulo, la amorosidad, la repetición y el ambiente hacen que se genere ese patrón de aprendizaje que empieza por un lenguaje; pero ¿cómo caminamos? Repitiendo y mirando que el otro camina. Si nadie camina en tu ambiente, no vas a caminar. La repetición, el ambiente, lo amoroso hace que gatees, después camines, lo básico que aprendemos.
Hay otra manera: se aprende, pero mentalmente; y no es algo que te dé alegría en la vida. Si lo hacés en forma integral como un lenguaje donde primero pusiste el cuerpo, la lengua; y después lo codificaste y lo empezaste a entender, diez años después, eso te dio alegría porque es tu lenguaje: eso te da plenitud.
Después aprendés matemática mentalmente: a algunos les da alegría y otros no; no es una capacidad de todos. Entiendo que la integralidad está en todos, y en el aprendizaje y en la enseñanza también: algo que es perfecto. súper técnico, pero no te transmite nada...
-En tu caso aprendiste el instrumento de la manera tradicional.
-Súper tradicional. A mí me dio piel de gallina cuando encontré este método. Llegué al Colón, volví acá, puse Los Espejos, seguí tocando; estuve en una orquesta, estuve en otra, renuncié; estuve en todos los conservatorios, Escuela de Música.
Pero este método a mí me hizo entender algo a lo mejor a los músicos de jazz o de folclore les pasa: que la música pasa por otro lado.
Desarrollo
-¿Cómo fue el crecimiento desde aquella primera vez hasta hoy?
-Después esa primera vez estábamos en la Sala Cervantes de ATE Casa España y bueno, estaba lleno; había muchas otras profes y alumnos míos que les encantó, y al otro año se sumaron a estar conmigo en la organización. Empezaron a venir otros profes de otras ciudades también, y vino otra teacher trainer, que son las profes que capacitan a los profesores, y cada vez se hacía más grande.
En el quinto encuentro vino un teacher trainer, Rick Mooney, que era un capo y que escribió un montón de libros pedagógicos sobre el método Suzuki y de ensambles, hermoso.
En el sexto, después de la pandemia, hicimos un concierto con un montón de profesores que vinieron de Argentina, porque todavía estaba el lío de la pandemia, que no se podían mover. Y ya el séptimo explotó. Empezaron a venir de toda Latinoamérica porque había venido este teacher trainer y teníamos dos más argentinas: una en México, Patricia Pasmanter, y una en Buenos Aires, Andrea Espinzo.
Y entonces empezaron a preguntar: “Che, dos teacher trainer, ¿qué hacen en Argentina?”. Hay dos en Latinoamérica, que vengan dos a Santa Fe, es un montonazo. Empezaron a venir profes de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Venezuela.
El octavo explotó porque vino mi maestra de la metodología Suzuki, Tanya Carey, con 86 años (este año vuelve a venir con 88) a enseñar a todos los maestros: entonces vinieron un montón de profesores.
-Se convirtió también en una instancia de capacitación en paralelo al encuentro con los alumnos para capacitarlos.
-Ahora decimos que el encuentro es: cursos de capacitación y el festival propiamente dicho, donde vienen los chicos.
Este año viene una cuarta teacher trainer, que se llama Carey Beth Hockett, que es una capa en clases grupales; y tiene muchos arreglos de obras que las hace para la metodología, y para orquestas de cinco voces o seis voces de violoncello.
Ella nos viene a dar un curso de capacitación en mañanas (lunes, martes, miércoles y jueves) y el sábado va a dirigir la gran orquesta de cellos. Viene Tanya con sus 88 años, y a la tarde hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, clases con profes.
Y después en el festival vienen todos los chicos: de Colombia, de Isla Guadalupe, en el Caribe francés; de Rapa Nui (Isla de Pascua), Paraguay, Perú; de Argentina, un montón; de México, vienen chicos; y de Estados Unidos, ellas dos. Y hacemos tres conciertos.
Anfitrionas
-¿Cómo es la logística para recibirlos?
-Somos 90 este año. Por lo general son profesores que están en las universidades o en las escuelas, en los colegios; entonces le hacemos notas para que ellos pidan, afuera siempre hay bastantes sistemas de becas y de permisos para venir.
Vienen por estas dos profesoras que dan cursos; y aparte porque me llamaron de la ASA (Asociación Suzuki de las Américas) y dijeron: “Gabi, es un lujo que vos tengas en Santa Fe cuatro teacher trainers de esta categoría”. Ni en Buenos Aires pasa eso: pasó en un tiempo que hacían unos festivales; pero hace montón que no pasa.
Y les digo: “No sé”. Tengo este año un grupo hermoso de alumnas, ex alumnas y profes: Julia Avveduto, Georgina Mussin, Dámaris Lacuadra, Patricia Hein y Pilar Ferrando. Todas ellas profes Suzuki, que están conmigo organizando el encuentro. De hace nueve años, solita, empezar los encuentros, a tener ahora un grupo que está totalmente abocado al encuentro, es un orgullo, y una real alegría.
Después, bueno, es mucho trabajo. La gente que viene en avión no tiene cellos, tenemos que conseguírselos. Necesitamos como 20, los demás se los traen. Entonces, hicimos un convenio con los chicos de (Somos): les arreglamos todos los cellos, le cobramos un poquito a los profes.
Vamos al Hotel UNL-ATE: ahí hacemos los cursos. Ensayamos ahí, ensayamos en la Universidad: con el Instituto Superior de Música hicimos un convenio. Entonces estamos en el (Salón de Actos Mauricio) Epelbaum, en varias salas donde hacemos los ensayos, porque hay que hacer ensayos por voces y después nos juntamos todos.
Libros compartidos
-¿Cómo es el momento cuando se hace la gran orquesta y tocan todos juntos?
-Carey nos va a dirigir el sábado. El domingo vamos a intentar no dirigir, porque ahí vamos a hacer orquesta de profesores solitos, después con solistas, y después con los más chiquititos de los tres, cuatro años.
Hay un profesor que dirige cada voz, que ensaya las voces; y está el día del concierto guiando esas voces. O sea, hay un profesor por cada voz y aparte está el director general. Alguna también voy a dirigir yo, alguna la Juli.
-Está esto de que la “música es un lenguaje universal”.
-Sí: el método que enseñamos está organizado en diez libros con los mismos temas. Eso es lo lindo: Shinichi Suzuki tenía un sueño que era unificar a todo el planeta mundo con un mismo idioma.
Él empezó en Japón, después, como siempre, los yanquis vieron que eso era “guau”, se fueron para Japón y lo aprendieron: se lo llevaron y lo tradujeron a varios instrumentos, porque Shinichi era violinista nada más.
Cuando en Estados Unidos toman algo, después se reparte por todos lados. Eso estaba en Japón, era una potencia; lo buscaron, se lo llevaron, lo tradujeron a todos los instrumentos. Y entonces se crea (tanto en Europa como en toda América) una cuestión que es: vos te encontrás con alguien que hace Suzuki y le decís: “Tocamos el libro dos”, y lo tocamos. En un día tocan todo.
Como los de jazz, cuando hacen el “Real Book”. Entonces es muy fácil, porque sabemos las edades de los chicos: venimos, ensayamos un poquito y lo podemos tocar.
El día después
-¿Hacia dónde se puede seguir creciendo? ¿Qué más se puede hacer?
Se pueden hacer un montón de cosas teniendo ganas, amor por la música y pasión. Estoy muy contenta, porque todas las profesoras que me están ayudando, por supuesto que lo hacen por pasión: no lo hacemos más que por pasión (risas), ponemos plata encima.
Si hay pasión casi que no sé, porque hay tantas cosas para hacer que uno no se imagina. Desde conciertos al aire libre, conciertos acá, conciertos allá. Los que hacemos nosotros son bianuales, porque quedamos que el año que viene, con este mismo repertorio vamos a una provincia de Argentina que necesite un poco de estímulo para este esta metodología.
Ya el año pasado, por ejemplo, fuimos a Pergamino. Acá en el 2024, en el 2025 fuimos a Pergamino, y en el 2026 lo hacemos acá. En el 2027 tendremos que a otra provincia que necesite. Estábamos por ir a Puerto Madryn: vienen dos familias de Madryn con la profesora que está en Madryn.
El tema es llevar todos los instrumentos: en Madryn no hay orquestas, no hay programas.
-También es una generosidad: algo que está construido en Santa Fe, sacarlo a otro lugar.
-Sí, todos me dicen: “¿Por qué lo sacás?”. Es mío, sí, yo lo organicé: pero es de todos ahora, y nunca hice nada mío.
Cuando hice Los Espejos siempre era para todos: es una cosa mía así hacer cosas para que queden, abrirlo y que prendan en el corazón. Si las chicas logran... yo el año que viene me jubilo de la orquesta; esto lo voy a seguir, por supuesto, porque es mi pasión.
Pero si se puede ir a otras provincias y después volverlo a hacer acá, fantástico. Y que haya más todavía: necesitamos más gente que trabaje; pero para mí es una pasión que tengo que lo voy a seguir haciendo.
¿Qué me imagino? Esto, más grande: con más países que vengan, que podamos ir a otros países. Que se mueva.