Hasta el domingo

9° Encuentro de Cellos Suzuki: la música como lengua materna

La reunión anual gestada por Gabriela Peirano dedicó esta semana a la capacitación de profesores de cello del método creado por Shinichi Suzuki, de la mano de maestras internacionales. Hoy comienzan los conciertos públicos, que se extenderán hasta el domingo. El Litoral conversó con la fundadora para conocer la metodología y recorrer la expansión de un proyecto que no para de crecer.