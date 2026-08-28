El último fin de semana de agosto encuentra a Santa Fe con una agenda cultural en la que conviven música, teatro, danza, artes visuales y propuestas vinculadas con la literatura. La actividad se reparte entre distintos escenarios y espacios culturales de la ciudad, con alternativas para públicos y gustos diferentes.
Santa Fe despide agosto con una agenda cultural cargada de música, teatro y propuestas originales
Hay recitales, obras, muestras, ciclos de jazz, experiencias de danza. La Feria del Libro, que abrió el miércoles, incluye actividades vinculadas con la poesía y la literatura. Todo lo que se puede hacer durante tres días.
Entre recitales, obras teatrales, muestras, ciclos y propuestas que recuperan distintas expresiones de la cultura, el viernes, sábado y domingo ofrecen múltiples posibilidades para armar una salida y descubrir qué está pasando en la escena local.
A este movimiento se suma, en paralelo, la Feria del Libro de Santa Fe, que incorpora su propia programación al panorama cultural del fin de semana. Las actividades y propuestas de la feria pueden consultarse en este enlace.
Viernes 28 de agosto
Bandalos Chinos a las 21 en Tribus
Después de girar por Latinoamérica y Europa, la banda llega con un show íntimo y cercano para reencontrarse con su público santafesino y presentar Vándalos.
"Rock maravilla para este mundo" a las 21 en Demos
Llega una fecha imperdible que reúne a tres propuestas potentes de la escena local para hacer vibrar el escenario.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la alegría de vivir una noche de folklore en comunidad.
"Susurros de la Jurema" a las 20 en Centro Cultural Cauces
Nueva muestra de pintura de Paula Budini. El espacio abre sus puertas para la inauguración de la muestra de la artista visual santafesina, en una velada que incluirá el set musical del reconocido cantante y compositor Chino Mansutti.
"Segundo Cielo" a la 21 en Rivadavia 2871
Inspirada en la obra de Roberto Arlt y en la puesta de “El jorobadito” del Equipo Llanura, María Rosa Pfeiffer construye un universo donde los cuerpos de los actores alternan entre la ficción arltiana y la ficción de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que puede ser.
Escuela de Espectadores a las 15 en el Centro Cultural Provincial
La Escuela de Espectadores de Santa Fe presenta su tercera jornada anual con una clase interactiva a cargo del reconocido teórico Jorge Dubatti, el unipersonal “La dama, su perrito, su amante y el escritor” y entrevistas a tres referentes de la dramaturgia nacional.
Diosas a las 21 en Stanley
Es la muestra anual de Wicka Dance House, dónde se van a ver presentaciones artísticas y acrobáticas de pole art y exótic pole con la temática de “Diosas”.
"El deseo de mamá" a las 21 en Valeri Montrul
En la noche del cumpleaños de mamá, un grupo de hermanos se reúne para celebrar. Pero el festejo es solo la excusa. Entre brindis y risas, se desata un encuentro cargado de reproches, tensiones y verdades incómodas.
"Ríe Litoral" a las 21 en el Foro de la UNL
Durante los viernes de agosto, el Foro Cultural UNL será sede de la primera edición de un ciclo que reunirá espectáculos de clown, teatro, circo y comedia, además de una propuesta de formación abierta a la comunidad. El cierre será con "Gaznápiro, un espectáculo simplón".
Sábado 29 de agosto
Los Pérez García a las 21 en Tribus
Regresan a Tribus presentando “Ikigai”, su nuevo y esperado disco de estudio. “Ikigai” es un recorrido emocional y sonoro que atraviesa distintos climas. El trasnoche será Pogo Hits.
Paz Martínez a las 20 en el Teatro Municipal
El reconocido cantante y compositor llegará a la ciudad para ofrecer un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos y canciones románticas, que forman parte de la historia musical de varias generaciones.
"Cinegraf" a las 21 en Luz y Fuerza
Música, recuerdos y humor para volver a bailar nuestra historia. Un viaje por la banda sonora de quienes crecieron en los 60, 70 y 80.
"La palabra. La poesía. La vieja casa" a las 16.30 en la Casa de la Cultura
El espacio dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a participar de la tercera edición del ciclo, una propuesta que durante los sábados de agosto reunirá talleres de escritura, lectura, fotografía y creación editorial para acercarse a la poesía y la imagen desde una perspectiva sensible y experimental.
Campedrinos a las 21 en Rivadavia 2871
La nueva generación del folklore argentino tiene nombre propio. Y en agosto, septiembre y octubre, el dúo vuelve a los teatros de todo el país con una propuesta que celebra la raíz, pero mira de frente al presente: "Mate y Folklore Tour".
"El contorno de lo invisible" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Obra de la Comedia UNL 2026, creación de la Compañía CabezAbajo dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, que articula circo contemporáneo, clown y teatro de sombras en una propuesta destinada a todo público.
Tributo a Linkin Park a las 20.30 en Stanley
Con solo 10 años, Lorenzo Leguiza demuestra que la pasión por la música no tiene edad. Desde muy pequeño encontró en el rock una forma de expresarse y, especialmente, en Linkin Park. También se presentará Laia Ojeda, quien con tan solo 15 años, comienza a construir su camino artístico.
"Bajo terapia" a las 21 en La Abadía
Tres parejas que llegan a una sesión de terapia de grupo. Al ingresar descubren que la psicóloga no estará presente y que deberán seguir una serie de consignas que ella dejó escritas en sobres. Dirección: Juan Carlos Gallego.
Break Show Dance: Tributo a Backstreet Boys a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Es una experiencia inmersiva con coreografías originales y animaciones en pantalla, con un ensamble de 22 artistas en escena para una noche a puro pop y nostalgia. Dirección coreográfica: Maximiliano Leffe y Brenda Basílico.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
Ana Milagros y Yulo a las 21 en Demos
El rap rompe sus propios límites y desembarca en DEMOS con una nueva propuesta conceptual. Inside Design es una experiencia inmersiva que fusiona música urbana, performance, indumentaria y puesta audiovisual en vivo.
Domingo 30 de agosto
"Moscateros" a las 20.30 en Nuevo LOA
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
"Jazz en el Foyer" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
En el marco de las celebraciones por su 46° aniversario, el Centro Cultural Provincial, en coproducción con La Brava Producciones, presenta este ciclo, una serie de cuatro conciertos que se desarrollarán durante los domingos de agosto. En este caso, se presenta Rubén Carughi Grupo.
"Bandada" a las 18 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.
"Las cosas maravillosas" a las 19 en Nuevo Loa
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la propuesta es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
La Noche Rockstar regresa a Tribus con el mejor metal local y los shows de Orgasmatron (tributo a Sepultura); OVDC (deathcore y metalcore) y Ruptura (grindcore).