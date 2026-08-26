Literatura santafesina

Dos novelas de Saer vuelven a las librerías y una caminata recupera sus huellas en Santa Fe

"Las nubes" y "El limonero real" fueron reeditadas este mes de agosto por Seix Barral. En tanto, la propuesta "Circuito Saer: La ciudad narrada" se realizará nuevamente este sábado, esta vez en el marco de la Feria del Libro.