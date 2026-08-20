Una entrevista con El Litoral hace 55 años

La poesía según Bajarlía: "una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección"

El 21 de agosto de 1971, El Litoral publicó una entrevista con el poeta Juan Jacobo Bajarlía, de paso por Santa Fe. Traductor pionero de Eugène Ionesco al español, el escritor repasó su mirada sobre el teatro del absurdo, la censura y el erotismo en escena, y cerró la charla citando a Lautréamont.