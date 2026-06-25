Literatura y patrimonio histórico

La Casa Tomatis abre sus puertas en el aniversario 89 del nacimiento de Saer

Este sábado 27 de junio, las caminatas saereanas vuelven al microcentro santafesino con una novedad: por primera vez, se podrá ingresar a la vivienda ubicada en Mendoza 2811, donde el escritor pasó su juventud y escribió sus primeros textos.