El padre de Juan José Saer construyó la casa de Mendoza 2811 en los años 50. Quería integrar en el mismo edificio la vivienda familiar, su local comercial y un cuarto de estudio para sus hijos varones.
La Casa Tomatis abre sus puertas en el aniversario 89 del nacimiento de Saer
Este sábado 27 de junio, las caminatas saereanas vuelven al microcentro santafesino con una novedad: por primera vez, se podrá ingresar a la vivienda ubicada en Mendoza 2811, donde el escritor pasó su juventud y escribió sus primeros textos.
En ese cuartito, "Juani" escribió su primer libro de cuentos. En la terraza celebró su casamiento. En esa misma casa descubrió a los escritores que lo marcarían para siempre y discutió bastante con su padre. Hasta hace algunos años vivió allí Mabel, su hermana.
Ahora, José Tuma, el sobrino del escritor, decidió poner en valor la propiedad bajo la asesoría del arquitecto Javier Mendiondo, con la idea de abrirla en determinadas ocasiones a lectores y visitantes.
La primera apertura pública coincide con el aniversario número 89 del nacimiento de Saer y se enmarca en el regreso de las caminatas saereanas "La ciudad narrada", el circuito que desde hace algunos años recorre los escenarios reales que inspiraron "Cicatrices", "Glosa" y "Lo imborrable".
Ingresar en la ficción
Mendiondo, quien conoce bien la obra del escritor oriundo de Serodino, afirmó que "la idea es que los visitantes puedan imaginar cómo era la vida de Tomatis. Muchos de estos relatos suceden en la escalera que lleva a la terraza o en la ventana y la biblioteca de la piecita".
Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales de la provincia de Santa Fe, afirmó que "es nada más y nada menos que la casa donde vive Tomatis, para muchos el alter ego del autor. Cuando uno entra siente que está ingresando en la ficción".
Caminar la ciudad que narró Saer
El sábado, a las 9.30, el recorrido arrancará en el Café Tokio Norte (Rivadavia 2973), que ya tiene algo de guiño "saereano". Ese espacio está en "Cicatrices" y también se filmó una versión cinematográfica de esa novela, a cargo de Patricio Coll.
El circuito de una hora y media propone una especie de "relectura" del espacio urbano en clave literaria a través de una caminata de 15 cuadras.
Incluyen la esquina de Hipólito Yrigoyen y San Martín, parada “Glosa”, el edificio que inspiró al Diario La Región (San Martín 2659), la Casa Escasany, el Palace Hotel en Cortada Falucho y 25 de Mayo, el Bar Gran Doria y el viejo Mercado, hoy Plaza del Soldado, antes de llegar a la Casa Tomatis.
Estará guiada por Mendiondo y Ricci. La organiza Casa Tomatis, con el apoyo de Ediciones UNL, el Ministerio de Cultura provincial y Espacio Colectivo.
Saer y El Litoral
Hay un dato de color: antes de convertirse en uno de los escritores más complejos de la literatura argentina, Saer fue redactor de El Litoral.
A fines de los 50 y principios de los 60, sus textos aparecían con regularidad en las páginas literarias del diario, acompañados por ilustraciones de artistas santafesinos como Ricardo Supisiche, Enrique Estrada Bello y Fernando Espino.
Esa experiencia se tradujo en su ficción. El Litoral fue la matriz real del Diario La Región, uno de los escenarios más recurrentes en su obra.
En "Glosa", Tomatis aparece parado en la entrada del edificio, encendiendo un cigarrillo, con la ciudad detrás como un telón de fondo que nunca termina de quedarse quieto. La ficción absorbe la biografía y la convierte en algo que ya no pertenece a ninguno de los dos registros.
Un documental
Por otro lado, el domingo 28 a las 22, el canal público provincial Radio y Televisión Santafesina estrenará una producción especial de 30 minutos dedicada a la casa y a su lugar en la obra del escritor.
La pieza quedará disponible luego en el canal de YouTube de RTS Medios y en su sitio web (www.rtsmedios.com.ar).
Horacio Ríos, presidente del directorio del canal, afirmó que recuperar los espacios que marcaron la vida de Saer es también una manera de fortalecer la memoria colectiva y acercar su legado a nuevas generaciones.
La casa de calle Mendoza permaneció por muchos años asociada a la intimidad de la familia de Saer. Desde este fin de semana empezará también a integrar el recorrido público de una ciudad que tiene en "Juani" a una de sus referencias culturales más importantes.