Memorias de Santa Fe

El biógrafo del "Tiburón del Quillá", su mirada sobre Estados Unidos y una entrevista con El Litoral

Horacio Estol escribió en 1947 sobre la vida de Pedro Candioti y años después se convirtió en corresponsal de Clarín en Nueva York. En 1971 regresó a Santa Fe y contó a El Litoral cómo veía el periodismo y la sociedad estadounidense.