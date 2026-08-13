El grupo celebra 10 años de labor

Vuela Chiringa o cómo hacer propio el folklore sin perder la raíz

Con una formación poco habitual para abordar el género (piano, violonchelo, armónica, percusión y voz), logrò una identidad propia. En diálogo con El Litoral, el percusionista Lucas Trosman repasó el camino recorrido y los desafíos que plantea llegar a nuevas audiencias.